Над 30 читалища от област Перник се включиха в четиричасов коледен концерт на площад „Кракра Пернишки“ в областния град. Над 400 самодейци участваха с различни изпълнения, като повече от 220 от тях са деца, каза за БТА експертът в Регионалния експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища“ – Перник Кристиян Генадиев. Той допълни, че проявата се организира съвместно с общинската администрация.

Генадиев каза, че изпълнителите са подготвили освен автентичен фолклор, също и модерни изпълнения, с които да зарадват публиката.

„Идеята на този концерт е читалищата – най-истинската институция, която съхранява и популяризира българския фолклор, да отправят поздрав към перничани по повод светлите празници, които предстоят“, допълни експертът към РЕКИЦ.

Той припомни, че днес е Игнажден – фолклорът и веселието са „полазили“ центъра на Перник.

Освен фолклорната програма, край сцената бе подреден щанд на читалищата, които развиват кулинарна дейност, свързана с приготвянето на традиционни ястия.

Представителка на читалище „Пробуда – 1928 г.“ в с. Богданов дол разказа, че се включват в кулинарната изложба с тиквеник, печена тиква с орехи, традиционна питка с мотиви, содена питка, сърми, пълнени постни чушки с ориз, т.нар. търлян боб, ошав и чесън с орехи.