Към днешна дата в Бюрото по труда в Казанлък най-големият брой незаети места за специалисти са в сферата на образованието

Педагози са най-търсените квалифицирани специалисти в Казанлък, сочат данните на местното Бюро по труда, предоставени на медиите. Обявените и незаети работни места за служители с висше образование към днешна дата са 16. Търсят се учител в детска градина, учители по английски език, изобразително изкуство и музика, както и педагогически съветник и училищен психолог.

Свободни позиции има и за медицински кадри - за лекар специализант, лекар по физикална и рехабилитационна медицина и медицинска сестра. Обявени са още позиции за младши експерт със специалност "Администрация и управление" или "Публична администрация“ и за младши експерт с висше образование по архитектура, строителство и геодезия. Търсят се също музеен уредник, вътрешен одитор, юристконсулт и социален работник.

Сред останалите свободни позиции преобладават такива в сферата на машиностроененто. Търсят се и кадри със средно образование и професионална квалификация.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.