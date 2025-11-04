Дарин Ангелов събира Цветана Манева, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу и Явор Милушев в „Аз, която те обича“

Премиерата на моноспектакъла „Аз, която те обича“ е днес, 4 ноември, в „Театро отсам канала“. Новият проект на Дарин Ангелов е създаден по негова идея, информират от Stage Hearts.

Историята отвежда някъде в Европа, в един голям град по време на война. Когато държавата обявява всеобща мобилизация на мъжете, младият Александър решава да се преоблече като жена и заживява като Бела – годеница на мъж, изпратен на фронта. С времето измислицата се превръща в реалност. Бела започва да пише писма до своя любим на фронта, а той ѝ „отговаря“, докато постепенно между тях се ражда истинска любов – на фона на страха, несигурността и ужаса на войната.

Спектакълът събира около себе си впечатляващ екип и специалното участие на Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу и Даниел Кукушев.

Текстът на пиесата е написан от Яна Борисова, а режисьор е Димитър Коцев-Шошо. Сценографията е на Ирена Дойчева, музиката – на Милен Кукошаров, оператор е Александър Станишев, а монтажът е на Зорица Коцева. В спектакъла са използвани и текстове на Петър Павлов и Валерия Минева.

„Пиесата е смешен, откровен и дълбок разказ за младата човешка душа, която се бори за правото на любов, осъзнавайки цената на човешкия живот. Използвайки ситуации и събития, близки до съвременния свят, драматургията противопоставя войната и любовта като две изпепеляващи стихии, които се борят за надмощие една срещу друга. „Аз, която те обича“ е спектакъл за онези, които вярват, че любовта може да бъде по-силна от страха – дори когато светът около тях се разпада“, коментират от екипа.

Следващата дата за представлението е 7 декември.

/ДД