Тази вечер е първият от двата концерта на „Молец“ в зала 1 на НДК. Първоначално групата обяви само една дата, но след интереса към първия концерт „Параклис“ (4 ноември), бе организиран и концерт на 5 ноември, съобщиха от екипа на групата.

„Реакцията на публиката надмина очакванията ни. Радваме се, че можем да предложим на феновете допълнителен концерт и още една възможност да преживеят за първи път новия ни албум на живо“, казват Крис Макаров и Юли Славчев.

Както писа БТА, концертите ще представят най-новия им албум, озаглавен „Параклис“, а всички песни ще бъдат изпълнени в изцяло акустични аранжименти.

На сцената ще излязат над десет музиканти, вокалното трио „Фида" и камерната формация Quarto, в която са Иван Пенчев (цигулка), Светлана Станчева (цигулка), Татяна Тодорова (виола) и Димитър Тенчев (виолончело).

В бенда на „Молец“ са Роби Николов (китара/беквокали), Ернесто Валенсуела (китара/беквокали), Мартин Профиров - барабани, Калина Андреева - контрабас, Жеко Жеков - китара, Гален Николов - саксофон, Пламена Николова - перкусии, Самуил Ефтимов - пиано, Алекс Валенсуела - пиано, Ивайло Нинчев - китара.

Първият изцяло акустичен концерт на „Молец“ бе също в зала 1 на НДК, 29 март 2024 г.

/ДД