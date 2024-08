„Албум“ на „Молец“ достигна платинен статус по продажби. Това съобщават от екипа на групата, която е получила сертификат и специален плакет за постигнатия успех от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), член на IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry).

Постижението е било отбелязано по време на официална церемония на 5 август, на която са присъствали Петя Точарова, изпълнителен директор на БАМП, и Виктор Касъмов, съосновател и член на управителния съвет на БАМП.

„Много е радващо, когато първият албум на една съвсем млада група постига платинен статус, и то изключително скоро след неговия рилийз. Това е доказателство не само за талант и упорита работа, но и за дълбоката връзка, която Крис и Юли от „Молец“ са създали със своите фенове. И феновете, и ние от музикалната индустрия, очакваме успеха на първия албум да бъде само началото на една дълга и вдъхновяваща музикална кариера. Пожелаваме успех на „Молец“, нека посоката да е само напред и нагоре“, коментира Петя Точарова.

„Албумът е доста по-трудно смилаем формат от сингъла. В обществото, в което живеем, хората са свикнали на бързите тръпки. Албумът е с по-дълъг фитил и гори бавно. И е трудно да убедиш хората да инвестират времето си в него. Ти не разказваш виц или кратък разказ, а им даваш един роман – десет песни, които си говорят и оплитат нишките си в една концепция”, казва Юли.

„Девет месеца го носихме в утробите на главите си и, когато го завършихме, наистина беше като едно новородено, което пускаш в света и то започва своя собствен живот. Наистина, не е имало по-трудно нещо, което сме правили в творчеството си преди това. И вярвам, че е една добра капсула на времето. Представям си как си го пускам след десет години и ме връща в това лято господне 2023 и всичките неща, които се случиха“, добавя Крис.

Както писа БТА, песните от дебютния албум, както и най-новите тракове, част от EP-то, озаглавено „Вчера“, предстоят да бъдат изпълнени в предстоящото турне. То започва на 15 август, на Античния театър в Пловдив, 17 август – Велико Търново, 13 септември – Варна, и 21 ноември – „Арена София“.