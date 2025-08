В пещера в Норвегия са открити останки на животни отпреди 10 000 г.

Останки от 46 вида бозайници, риби и птици, датиращи отпреди повече от 10 000 години, са открити в пещера в Северна Норвегия, което е най-старият пример за животинска общност, живяла в европейския арктически регион, информира ДПА.

Според учените откритието, което включва полярна мечка, морж, гренландски кит и атлантически гмурец, представлява "рядка снимка на изчезналия арктически свят".

Намерени са и останки от леминги с огърлици, които вече са изчезнали в Европа и досега не са откривани в Скандинавия.

Екипът провел изследването, резултатите от което са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), посочва, че то ще помогне да се покаже как дивата природа е реагирала на драматичните промени в климата в миналото, тъй като животинската общност датира от по-топъл период на ледниковия период.

ДНК тестовете, проведени за целите на изследването, показват, че линиите на животните не са оцелели при завръщането на по-студените условия.

Останките са намерени в пещерата Арне Квамгрота, която е открита за първи път през 90-те години на ХХ век, когато местната минна индустрия построява тунел през близката планина. Но именно мащабните разкопки, проведени през 2021 и 2022 г., доведоха до откриването на животните, които включват също така обикновена гага, скален щипок и атлантическа треска.