Великобритания и Франция ще ратифицират споразумението за връщане на мигранти

Великобритания заяви, че ще започне да прилага споразумението за връщане на мигранти във Франция, които пристигат с малки лодки, до няколко дни, след като договорът за това споразумение – ключова част от британските планове за намаляване на незаконната миграция - бъде ратифициран днес, предаде Ройтерс.

Премиерът Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон обявиха пилотната схема за връщане на мигранти "един влиза, един излиза" ("one in, one out") миналия месец. В рамките на новата сделка Франция се съгласи да приеме връщането на хора без документи, пристигнали във Великобритания с малки лодки, в замяна на това Великобритания да се съгласи да приеме същия брой легитимни кандидати за убежище с британски семейни връзки.

Миналата седмица беше подписан договор за схемата, но не беше обявен преди предварително обявената ратификацията във вторник. Великобритания заяви, че Европейската комисия и държавите членки на ЕС са дали зелена светлина на плана.

Стармър, чиято популярност спадна, след като спечели на изборите миналата година, е изправен пред натиск да спре пристигането на малки лодки от страна на популистката партия "Реформирай Обединеното кралство", водена от активиста за Брекзит Найджъл Фараж.

Британското министерство на вътрешните работи заяви, че очаква задържанията да започнат до дни.

"Това е важна стъпка към подкопаване на бизнес модела на организираните престъпни групи, които стоят зад тези пресичания", заяви британската вътрешна министърка Ивет Купър.

В рамките на споразумението с Франция правителствени източници по-рано заявиха, че се предвижда връщането на около 50 души седмично, или 2600 души годишно, което е малка част, сравнено с пристигналите през миналата година 35 000.

Досега повече от 25 000 души са пристигнали с малки лодки през 2025 г., посочва Ройтерс.