Даниел Балуца е фаворит за поста кмет на Букурещ, показват анкети

Даниел Балуца е фаворит за поста кмет на Букурещ. Това показват резултатите от две отделни проучвания - на института КУРС и на социологическата агенция ИНСКОП, цитирани от Диджи24.

Според проучването на КУРС настоящият кмет на Четвърти сектор в румънската столица Даниел Балуца, който е от редиците на Социалдемократическата партия, получава доверието на 24 процента от анкетираните. Той е следван от Каталин Друла от „Съюз за спасение на Румъния“ с 20 процента, настоящият кмет на Шести сектор Чиприачн Чуку с 11 на сто и бившият районен кмет Кристиан Попеску Пиедоне, който е обект на корупционно разследване, също с 11 процента.

На останалите места се нареждат телевизионната журналистка Анка Александреску с 9 на сто, Октавиан Берчану от партия РЕПЕР (“Подновяваме европейския проект на Румъния) със 7 процента, Михай Енаке от Алианс за обединение на румънците с 6 на сто, настоящата евродепутатка и лидер на партия SOS Румъния Диана Шошоака с 5 на сто, лидерът на румънската извънпарламентарна партия ДРЕПТ Влад Георге Влад и Ана Чичала от Партията за здравно образование, природа и устойчивост (SENS) съответно с по 3 процента.

Според анкетата на социологическата агенция ИНСКОП Даниел Балуца също се класира първи. Той има 26,2 процента, следван от Чиприан Чуку - 23,8 на сто, Анка Александреску - 21,2 процента, Каталин Друла - 18,4 на сто, Ана Чичала - 8,5 процента.

Агенцията анализира и сценарий, при който лидерът на Алианс за обединение на румънците Джордже Симион се включва в надпреварата за кметския пост. Тогава за Даниел Балуца биха гласували 26,9 процента от избирателите, за Чиприан Чуку - 23,6 на сто, за Джордж Симион – 22 процента, за Каталин Друла - 16,9 на сто и за Ана Чичала - 8,5 процента.

Първата политическа реакция след публикуването на резултатите дойде от кмет на Шести сектор на румънската столица Чиприан Чуку.

„Битката на анкетите започна. Дълбоко не ми хареса как всички политици публикуваха фалшиви анкети или каквото им е удобно. Някои с повече здрав разум, други с много дързост. Защото хартия или pdf документи могат да издържат на всичко. Никога няма да си купя защита чрез анкети и няма да лъжа“, написа Чуку на официалния си профил във Фейсбук.

Все още няма обявена дата за изборите за кмет в Букурещ, но се очаква те да се състоят през есента. С назначаването на Никушор Дан за президент на Румъния позицията остана вакантна.