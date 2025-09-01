Равен резултат между двама от претендентите за кмет на Букурещ прогнозира най-новото социологическо проучване в Румъния

Равен резултат между двама от претендентите за поста кмет на Букурещ дава най-новото социологическо проучване на компанията Авангард, цитирано от Диджи24. Настоящият кмет на Четвърти сектор в Букурещ Даниел Балуца и колегата му - кметът на Шести сектор Чиприачн Чуку получават съответно по 25 процента от доверието на анкетираните. Преди седмица Балуца водеше пред Чуку с повече от десет на сто.

Според новите данни, след тях се нареждат Каталин Друла от „Съюз за спасение на Румъния“ с 20 процента, телевизионната журналистка Анка Александреску с 18 процента, лидерът на румънската извънпарламентарна партия ДРЕПТ Влад Георге с 5 на сто, Ана Чичала от Партията за здравно образование, природа и устойчивост (SENS) с 2 процента и Октавиан Берчану от партия РЕПЕР (“Подновяваме европейския проект на Румъния), също с 2 на сто.

За 22 процента от анкетираните най-важният проблем в Букурещ е пътната инфраструктура, 18 на сто посочват задръстванията, девет процента политиката, осем на сто здравеопазването, други осем процента – образованието, пет процента - централното отопление, четири на сто - зелените площи, три процента - чистотата, а два на сто - пешеходната инфраструктура.

На въпрос коя е най-важната инвестиция за Букурещ, 29 процента от анкетираните смятат, че това би било изграждането на нова болница, за 16 на сто това е подмяната на тръбите за централно отопление - процес, който вече е започнат от Никушор Дан по време на първия му мандат като кмет на Букурещ. 11 процента посочват изграждането на паркинги, осем на сто - модернизацията на улиците, четири процента - развитието на недвижимите имоти, други четири на сто - изграждането на многофункционална зала.

Проучването засяга и друг сюжет – ако парламентарните избори в Румъния се проведат следващата неделя. Резултатите показват, че партията Съюз за спасение на Румъния, ръководена от настоящия кмет на Тимишоара Доминик Фриц би била начело с 25 процента, следвана от Алианс за обединение на румънците с 23 на сто, Социалдемократическата партия с 20 процента и Национално-либералната партия с 18 на сто.

С много по-ниски резултати далеч назад остават Хуманистичната социално-либерална партия с пет процента , SOS Румъния с три на сто, партия „Народно движение“ – с два процента, ДРЕПТ – два процента и SENS – два процента.

Все още няма обявена дата за изборите за кмет в Букурещ, но се очаква те да се състоят през есента. С назначаването на Никушор Дан за президент на Румъния позицията остана вакантна.

Проучването е проведено между 22 и 30 август, сред 1150 души, интервюирани по телефона. Допустимата статистическа грешка е +/- 2,9 процента, а степента на надеждност - 95 процента.