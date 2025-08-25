Подробно търсене

Рекорден брой мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки в опит да достигнат Великобритания

Петя Димитрова
Мигранти пристигат в Довър, Великобритания, след злополука с малка лодка в Ламанша, декември 2024 г. Снимка: PA via AP/Gareth Fuller
Лондон,  
25.08.2025 15:46
 (БТА)

Рекорден брой мигранти - 28 076, са прекосили Ламанша към Великобритания с малки лодки тази година, което е с 46% повече в сравнение със същия период миналата година, сочат публикувани днес данни на правителството, предаде Ройтерс. Това допълнително оказва натиск върху премиера Киър Стармър във връзка с неговата политика в областта на имиграцията, посочва агенцията.

Резкият ръст идва на фона на нарастващите опасения на обществото по отношение на имиграцията, която се нарежда сред водещите грижи на гражданите, а протести срещу мигрантите продължават да се провеждат пред хотелите, в които са настанени търсещите убежище.

Рекордът е бил достигнат вчера, след като 212 мигранти са пристигнали с четири лодки през деня, показват данните.

Министерството на вътрешните работи не отговори веднага на искането за коментар.

През уикенда в цяла Великобритания се проведоха демонстрации след решението на съда миналата седмица, с което се разпорежда изнасянето на търсещите убежище от хотел в Епинг, североизточно от Лондон.

Лейбъристкото правителство на Стармър се ангажира да преустанови използването на хотели до 2029 г. и да реформира системата за предоставяне на убежище. Вчера правителството обяви реформи за ускоряване на обжалването на решенията за предоставяне на убежище и намаляване на натрупаните над 100 000 дела.

Министърката на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че промените имат за цел да възстановят “контрола и реда“ в система, която по нейни думи е “в пълен хаос“.

По официални данни от миналата седмица молбите за убежище са достигнали рекордно високо ниво, като в сравнение с миналата година все повече мигранти са настанени в хотели.

Найджъл Фараж, лидер на дясната партия “Реформирай Обединеното кралство“, която оглавява последните проучвания за нагласа на избирателите, очерта планове за масови депортации на мигранти, пристигащи с малки лодки. Те включват излизане на Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека, забрана на молбите за убежище и изграждане на центрове за задържане за 24 000 души.

Пред в. “Таймс” той заяви, че ще сключи споразумения за репатриране с държави като Афганистан и Еритрея и ще организира ежедневни полети за депортиране.

/ЛМ/

Свързани новини

24.08.2025 01:05

Британското правителство готви промени в процеса по обжалване на отказите за предоставяне на убежище след вълна от протести

Британското правителство ще въведе нов ускорен процес по обжалване на отказите за предоставяне на убежище, за да засили депортирането на мигранти, които нямат право да пребивават във Великобритания. Това обяви вътрешният министър Ивет Купър,
23.08.2025 16:51

Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на търсещите убежище във Великобритания

Бившият Брекзит активист Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на мигранти, прекосили незаконно Ламанша, ако неговата партия "Реформирай Великобритания" (Reform UK) сформира следващото британско правителство, предаде Ройтерс. В интервю
12.08.2025 17:35

Над 50 000 мигранти са пристигнали във Великобритания през Ламанша след идването на лейбъристите на власт миналата година

Над 50 000 мигранти са пристигнали във Великобритания през Ламанша, откакто Лейбъристката партия спечели парламентарните избори в страната миналата година, предаде ДПА.
07.08.2025 14:24

Мигранти, прекосяващи Ламанша, за първи път бяха задържани по силата на споразумението между Великобритания и Франция

Мигранти, пристигнали във Великобритания, след като прекосили Ламанша, бяха задържани по силата на новото споразумение с Франция „един влиза, един излиза“ („one in, one out“), предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Към 16:13 на 25.08.2025 Новините от днес

