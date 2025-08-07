Подробно търсене

Мигранти, прекосяващи Ламанша, за първи път бяха задържани по силата на споразумението между Великобритания и Франция

Владимир Арангелов
Група хора, за които се смята, че са мигранти, слизат от кораб на британската брегова охрана в Дувър, Великобриания, 3 март 2025 година. Снимка: Gareth Fuller/PA via AP
Лондон,  
07.08.2025 14:24
 (БТА)

Мигранти, пристигнали във Великобритания, след като прекосили Ламанша, бяха задържани по силата на новото споразумение с Франция „един влиза, един излиза“ („one in, one out“), предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Пристигналите вчера в Дувър мигранти са първите, задържани по пилотната схема.

На снимки се вижда как те слизат от катери на британската гранична полиция.

Британското министерство на вътрешните работи каза, че задържанията са започнали вчера следобед и мигрантите ще бъдат държани в центрове за извеждане на мигранти, докато бъдат върнати във Франция.

„Вчера, по силата на този революционен нов договор, първата група хора, прекосили Ламанша, бяха задържани след пристигането им в Западен Джет Фойл и сега ще бъдат задържани, докато не бъдат върнати във Франция“, заяви министърът на вътрешните работи Ивет Купър.

„Това изпраща послание към всеки мигрант, който в момента обмисля дали да плати на организирани престъпни групи да го транспортират до Великобритания и те ще рискуват живота си и ще харчат парите си напразно, ако се качат в малка лодка“, добави тя.

Британските власти имат за цел подготовката на документите за връщане във Франция да отнема три дни от пристигането на мигрантите, а френските власти са се наели да отговарят в рамките на 14 дни.

В замяна за това одобрени търсещи убежище лица ще бъдат транспортирани от Франция до Великобритания по безопасен маршрут.

Този процес вече е стартирал, като пълнолетни лица и семейства във Франция могат да изразяват интерес да дойдат във Великобритания чрез онлайн платформа, създадена от британското министерство на вътрешните работи.

Те ще трябва да отговарят на критерии за пригодност, да преминат през стандартна процедура за кандидатстване за виза и през проверки за сигурност.

Ако бъдат одобрени, ще им бъдат дадени три месеца във Великобритания, за да поискат убежище или да кандидатстват за виза, и ще подлежат на същите правила за всички търсещи убежище лица, на които не е позволено да работят, да учат или да имат достъп до социални помощи.

/НС/

