Партията „Реформирай Обединеното кралство“ смята партийната си конференция за „следваща стъпка“ към участие в управлението на Великобритания
Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж. Снимка: АП/Joanna Chan
05.09.2025 11:14
Популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж се събра днес на конференция, която дългогодишният поддръжник на Брекзит се надява, че ще подчертае растящата популярност и влияние на неговата формация, която според социологическите проучвания има двуцифрена преднина пред управляващите лейбъристи, предаде Ройтерс.

Повече от 10 000 души участват в двудневната конференция в град Бирмингам под наслова „Следващата стъпка“, която според Фараж ще демонстрира, че „Реформирай Обединеното кралство“ е във възход и „няма граници за това движение“, което е готово да дойде на власт на изборите през 2029 година.

Въпреки че понастоящем има само четири места в 650-членния британски парламент, Фараж е все по-уверен, че партията му, която до миналата година бе в политическата периферия, може да победи както лейбъристите, така и консерваторите, тъй като е отнела инициативата от двете основни британски партии по всички въпроси – от имиграцията до свободата на словото.

Броят на членовете на партията е достигнал почти 240 000 души, най-малко 10 бивши консервативни депутати са се присъединили към „Реформирай Обединеното кралство“ и десните ѝ позиции принудиха лейбъристкото правителство да полага все по-строги усилия за контрол на нелегалната имиграция.

„Не се заблуждавайте, „Реформирай Обединеното кралство“ е набрала цялата инерция в британската политика“, заявява Фараж в увода на дневния ред на партийната конференция. „Време е нашата партия да направи следващата стъпка“.

Откакто 61-годишният бивш търговец на суровини стана лидер на партията юни миналата година, влиянието на „Реформирай Обединеното кралство“ значително се увеличи и тя стана значително по-професионална, въпреки че в миналото бе по-известна с расистки и обидни изказвания на свои кандидат-депутати, отбелязва Ройтерс.

04.09.2025 10:52

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Крайнодесният британски политик Найджъл Фараж публикува снимка с президента Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон, предаде ДПА. Той е във Вашингтон, за да даде показания пред съдебната комисия на Капитолия. Снимката беше публикувана
26.08.2025 16:03

Найджъл Фараж разкри свой план за отмяна на законите за правата на човека във Великобритания

Лидерът на британската антимиграционна партия "Реформирай Обединеното кралство" (РОК) Найджъл Фараж днес обяви план за отмяна на законите за правата на човека, за да се позволи масово депортиране на търсещите убежище, като според него тази мярка е необходима, за да се предотвратят "големи граждански безредици", съобщи Ройтерс.
25.08.2025 15:46

Рекорден брой мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки в опит да достигнат Великобритания

Рекорден брой мигранти - 28 076, са пресекли Ламанша към Великобритания с малки лодки тази година, което е с 46% повече в сравнение със същия период миналата година, сочат публикувани днес данни на правителството, предаде Ройтерс. Това допълнително оказва натиск върху премиера Киър Стармър във връзка с неговата политика в областта на имиграцията, посочва агенцията.
24.08.2025 01:05

Британското правителство готви промени в процеса по обжалване на отказите за предоставяне на убежище след вълна от протести

Британското правителство ще въведе нов ускорен процес по обжалване на отказите за предоставяне на убежище, за да засили депортирането на мигранти, които нямат право да пребивават във Великобритания. Това обяви вътрешният министър Ивет Купър,
23.08.2025 16:51

Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на търсещите убежище във Великобритания

Бившият Брекзит активист Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на мигранти, прекосили незаконно Ламанша, ако неговата партия "Реформирай Великобритания" (Reform UK) сформира следващото британско правителство, предаде Ройтерс. В интервю
05.08.2025 01:30

Великобритания и Франция ще ратифицират споразумението за връщане на мигранти

Великобритания заяви, че ще започне да прилага споразумението за връщане на мигранти във Франция, които пристигат с малки лодки, до няколко дни, след като договорът за това споразумение бъде ратифициран днес.
22.07.2025 06:50

Великобритания въведе нов режим на санкции, насочен срещу групи за трафик на мигранти и техните посредници

Великобритания въведе нов режим на санкции, насочен срещу групи за трафик на мигранти и техните посредници. Според правителството това е първата по рода си стъпка в световен мащаб, предаде ДПА. Обединеното кралство ще може да замразява активи, да
08.07.2025 12:43

Над 60 процента от британците смятат, че премиерът Стармър не ги уважава, сочи проучване

Над 60 процента от британските граждани смятат, че министър-председателят Киър Стармър не показва уважение към тях, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, позовавайки се на социологическо проучване.
04.07.2025 13:12

Лидерът на лейбъристите Киър Стармър навършва днес една година като британски премиер с рекордно ниска популярност и вътрешнопартийни борби

Министър-председателят на Великобритания – 62-годишният сър Киър Родни Стармър, навършва днес една година от победата на своята Лейбъристка партия на предсрочните парламентарни избори в страната, в резултат от която зае поста след 14-годишно управление на консерваторите. Той имаше труден старт на мандата си през тази първа година – "най-трудния за британски премиер“, каза политилогът от Университета Стратклайд във Великобритания – Джон Къртис, пред Пи Ей Мидия и британския в. "Таймс“.
10.06.2025 16:52

Партията на Фараж "Реформирай Обединеното кралство" назначи телевизионния водещ Дейвид Бул за свой председател след оставката на Зия Юсуф

Крайнодясната партията на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство" назначи телевизионния водещ и бивш лекар Дейвид Бул за свой нов председател, който ще има задачата да сложи край на вътрешните борби в партията и да я превърне във водеща политическа сила, способна да спечели парламентарни избори, предаде Ройтерс.
06.06.2025 01:31

Председателят на дясната партия „Реформирай Обединеното кралство“ подаде внезапна оставка

Зия Юсуф, председател на дясната партия „Реформирай Обединеното кралство“, подаде внезапна оставка след спор с най-новия ѝ депутат в парламента, превръщайки се в поредната висша фигура, която напуска популистката политическа сила, предаде
02.06.2025 14:33

Безсилни ли са Великобритания и Франция да спрат нелегалната миграция, след като над хиляда души прекосиха Ламанша само за ден

Близо 1200 нелегални мигранти пристигнаха в събота в Обединеното кралство, след като прекосиха Ламанша, което е най-големият брой, регистриран за един ден от началото на годината.

