Партията „Реформирай Обединеното кралство“ смята партийната си конференция за „следваща стъпка“ към участие в управлението на Великобритания

Популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж се събра днес на конференция, която дългогодишният поддръжник на Брекзит се надява, че ще подчертае растящата популярност и влияние на неговата формация, която според социологическите проучвания има двуцифрена преднина пред управляващите лейбъристи, предаде Ройтерс.

Повече от 10 000 души участват в двудневната конференция в град Бирмингам под наслова „Следващата стъпка“, която според Фараж ще демонстрира, че „Реформирай Обединеното кралство“ е във възход и „няма граници за това движение“, което е готово да дойде на власт на изборите през 2029 година.

Въпреки че понастоящем има само четири места в 650-членния британски парламент, Фараж е все по-уверен, че партията му, която до миналата година бе в политическата периферия, може да победи както лейбъристите, така и консерваторите, тъй като е отнела инициативата от двете основни британски партии по всички въпроси – от имиграцията до свободата на словото.

Броят на членовете на партията е достигнал почти 240 000 души, най-малко 10 бивши консервативни депутати са се присъединили към „Реформирай Обединеното кралство“ и десните ѝ позиции принудиха лейбъристкото правителство да полага все по-строги усилия за контрол на нелегалната имиграция.

„Не се заблуждавайте, „Реформирай Обединеното кралство“ е набрала цялата инерция в британската политика“, заявява Фараж в увода на дневния ред на партийната конференция. „Време е нашата партия да направи следващата стъпка“.

Откакто 61-годишният бивш търговец на суровини стана лидер на партията юни миналата година, влиянието на „Реформирай Обединеното кралство“ значително се увеличи и тя стана значително по-професионална, въпреки че в миналото бе по-известна с расистки и обидни изказвания на свои кандидат-депутати, отбелязва Ройтерс.