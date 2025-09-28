Британският премиер Стармър призова партията си да се обедини и да спре да се занимава само със собствените си проблеми

Британският премиер Киър Стармър призова партията си да спре се занимава само със собствените си проблеми и да се обедини, за да победи водената от Найджъл Фараж формация "Реформирай Обединеното кралство", предаде Ройтерс. Той обвини партията на Фараж, че планира да води "расистка политика" на масови депортации, ако спечели властта.

Британският лидер, чиято Лейбъристка партия изостава значително от "Реформирай Обединеното кралство" в социологическите проучвания, днес откри годишния конгрес на лейбъристите, призовавайки членовете да насочат гнева си към Фараж, а не към правителството.

"Предстои ни най-важната битка в живота ни, защото трябва да се изправим срещу партията на Фараж. Трябва да ги победим и сега не е моментът да се занимаваме със собствените ни проблеми или да изпадаме в дълбок размисъл. Трябва да бъдем единни в тази битка", заяви британският премиер пред Би Би Си.

Партийният конгрес се разглежда като възможност за Стармър да промени нагласите към своето управление след седмици на изпитания, в които му се наложи да направи промени в правителството си.

Той заяви, че вижда конгреса на партията в Ливърпул като шанс да обедини лейбъристите и да се опълчи на критиците си, които настояват да бъде премахнат от премиерския пост.

Стармър защити усилията на правителството си за борба с нелегалната имиграция, която е сочена за една от основните проблемни теми пред британските избиратели.

Премиерът нарече плана на Фараж за масово депортиране на бежанците, които са се заселили във Великобритания, като "расистки".

"Едно е да кажем, че ще изгоним нелегалните мигранти, хората, които нямат право да бъдат тук. Аз подкрепям тази мярка. Съвсем друго е обаче да кажем, че ще се заемем с хората, които са тук законно, и ще започнем да ги гоним... Смятам, че това е расистка политика, неморална е и трябва да бъде назована с истинското ѝ име", подчерта Киър Стармър.

По данни на социологическата агенция "Ипсос" рейтингът на Стармър е спаднал до най-ниското ниво за премиер от 1977 г., когато агенция започва да събира такива данни. Само 13% от избирателите са доволни от работата на Киър Стармър, докато 79% посочват, че са недоволни.

Британският лидер заяви, че чува критиките, но и че ще бъде оценяван по три критерия - дали стандартът на живот на хората се подобрява, дали обществените услуги са по-добри и дали хората се чувстват в безопасност в домовете си.