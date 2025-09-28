Подробно търсене

Британският премиер Стармър призова партията си да се обедини и да спре да се занимава само със собствените си проблеми

Атанаси Петров
Британският премиер Стармър призова партията си да се обедини и да спре да се занимава само със собствените си проблеми
Британският премиер Стармър призова партията си да се обедини и да спре да се занимава само със собствените си проблеми
Британският премиер говори в интервю за Би Би Си преди партийния конгрес в Ливърпул, 28 септември 2025 г. Снимка: Stefan Rousseau/Pool via AP
Ливърпул,  
28.09.2025 15:00
 (БТА)

Британският премиер Киър Стармър призова партията си да спре се занимава само със собствените си проблеми и да се обедини, за да победи водената от Найджъл Фараж формация "Реформирай Обединеното кралство", предаде Ройтерс. Той обвини партията на Фараж, че планира да води "расистка политика" на масови депортации, ако спечели властта.

Британският лидер, чиято Лейбъристка партия изостава значително от "Реформирай Обединеното кралство" в социологическите проучвания, днес откри годишния конгрес на лейбъристите, призовавайки членовете да насочат гнева си към Фараж, а не към правителството.

"Предстои ни най-важната битка в живота ни, защото трябва да се изправим срещу партията на Фараж. Трябва да ги победим и сега не е моментът да се занимаваме със собствените ни проблеми или да изпадаме в дълбок размисъл. Трябва да бъдем единни в тази битка", заяви британският премиер пред Би Би Си.

Партийният конгрес се разглежда като възможност за Стармър да промени нагласите към своето управление след седмици на изпитания, в които му се наложи да направи промени в правителството си. 

Той заяви, че вижда конгреса на партията в Ливърпул като шанс да обедини лейбъристите и да се опълчи на критиците си, които настояват да бъде премахнат от премиерския пост. 

Стармър защити усилията на правителството си за борба с нелегалната имиграция, която е сочена за една от основните проблемни теми пред британските избиратели.

Премиерът нарече плана на Фараж за масово депортиране на бежанците, които са се заселили във Великобритания, като "расистки".

"Едно е да кажем, че ще изгоним нелегалните мигранти, хората, които нямат право да бъдат тук. Аз подкрепям тази мярка. Съвсем друго е обаче да кажем, че ще се заемем с хората, които са тук законно, и ще започнем да ги гоним... Смятам, че това е расистка политика, неморална е и трябва да бъде назована с истинското ѝ име", подчерта Киър Стармър.

По данни на социологическата агенция "Ипсос" рейтингът на Стармър е спаднал до най-ниското ниво за премиер от 1977 г., когато агенция започва да събира такива данни. Само 13% от избирателите са доволни от работата на Киър Стармър, докато 79% посочват, че са недоволни.

Британският лидер заяви, че чува критиките, но и че ще бъде оценяван по три критерия - дали стандартът на живот на хората се подобрява, дали обществените услуги са по-добри и дали хората се чувстват в безопасност в домовете си. 

/ВД/

Свързани новини

28.09.2025 05:57

Започва годишният конгрес на британската Лейбъристка партия

Британските лейбъристи започват днес за годишния си конгрес, определян като високорисков за премиера Киър Стармър, който е изправен пред все по-силно недоволство в собствения си лагер, където някои се съмняват в способността му да устои на възхода
05.09.2025 22:31

Ройтерс: Стармър предприема рокади, за да възстанови авторитета си след скандала с Анджела Рейнър

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър назначи нови министри на вътрешните и външните работи, както и техни заместници в рамките на мащабно преструктуриране, целящо да възстанови авторитета му след оставката на заместничката му Анджела Райнър,
05.09.2025 11:14

Партията „Реформирай Обединеното кралство“ смята партийната си конференция за „следваща стъпка“ към участие в управлението на Великобритания

Популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж се събра днес на конференция, която дългогодишният поддръжник на Брекзит се надява, че ще подчертае растящата популярност и влияние на неговата формация, която според социологическите проучвания има двуцифрена преднина пред управляващите лейбъристи, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:17 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация