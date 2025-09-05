Ройтерс: Стармър предприема рокади, за да възстанови авторитета си след скандала с Анджела Райнър

Премиерът на Великобритания Киър Стармър назначи нов вицепремиер и нови министри на вътрешните и външните работи. Това мащабно преструктуриране цели да възстанови авторитета му след оставката на заместничката му Анджела Рейнър, предаде Ройтерс.

На мястото на Рейнър премиерът назначи бившия вече външен министър Дейвид Лами. Неговият ресор се поема от досегашната министърка на вътрешните работи Ивет Купър. На нейно място от друга страна, Стармър назначи държавния секретар по правосъдието Шабана Махмуд. Финансовият министър Рейчъл Рийвс единствена запази поста си, което означава, че трите най-важни държавни длъжности след премиера за първи път в историята на Великобритания ще бъдат заети от жени.

Ивет Купър се смята за една от най-високопоставените фигури в Лейбъристката партия след години опит в правителството на Тони Блеър. На назначението ѝ се гледа като своеобразно повишение, след като ръководи често критикуваната политика по отношение на нелегалната имиграция. 44-годишната Махмуд също е смятана за надежден човек в кръга на лейбъристите, политик, който не се страхува да предприема смели действия в управлението на съдебната система, отбелязва Ройтерс.

Стармър смята лоялността за жизненоважна, след като прие най-много министерски оставки от който и да е друг премиер в началото на мандата си през последните почти 50 години. "В момента витае усещането, че политиците не знаят какво правят и за какво се борят" заяви Крис Хопкинс, ръководител на политически изследвания в британската социологическата агенция "Саванта", цитиран от Ройтерс.

Рокадите в правителството настъпват повече от година след идването на власт на лейбъристите, които в момента се намират в затруднено положение и са изпреварени в социологическите проучвания от опозиционната партия на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство". Оставката на заместник-премиера Райнър, дясна ръка на Киър Стармър в Лейбъристката партия, беше провокирана, след като независимо проучване откри неплатени данъци, възлизащи на стойност 40 000 британски лири след закупуването на жилище в Южна Англия. Анджела Райнър подаде оставка като министър по въпросите на жилищното строителство, и като заместник-ръководител на Лейбъристката партия.