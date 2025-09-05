Британският външен министър Дейвид Лами напуска поста си и става вицепремиер

Британският външен министър Дейвид Лами бе назначен за вицепремиер, след като досегашната вицепремиерка Анджела Рейнър се оттегли заради обвинения в избягване на данъчно плащане, предаде Ройтерс.

Лами напуска поста си на министър на външните работи, като негов приемник ще стане вътрешната министърка Ивет Купър, заяви в социалната мрежа "Екс" политическата редакторка на в. "Гардиън" Пипа Крерар.

Ако бъде потвърдено, назначението ще се превърне в най-значителната промяна досега в правителството на британския премиер Киър Стармър, отбелязва Ройтерс.

Британски медии съобщават, че Лами ще стане вицепремиер и министър на правосъдието.

Очаква се сегашната министърка на правосъдието Шабана Махмуд да стане приемник на Купър на поста вътрешен министър.