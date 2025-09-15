Подробно търсене

Депутатът Дани Кругър от британската Консервативна партия премина в "Реформирай Обединеното кралство"

Анелия Пенкова
Депутатът Дани Кругър от британската Консервативна партия премина в "Реформирай Обединеното кралство"
Депутатът Дани Кругър от британската Консервативна партия премина в "Реформирай Обединеното кралство"
Британският депутат Дани Кругър (AP Photo/Kin Cheung)
Лондон,  
15.09.2025 15:20
 (БТА)

Британският депутат Дани Кругър от Консервативната партия премина в партията на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство", предаде Ройтерс. 

"Бил съм член, активист, служител на Консервативната партия в продължение на повече от 20 години и имам много приятели в партията, много добри и достойни хора, точно затова ми е толкова трудно да направя това, което правя днес", заяви Кругър на пресконференция. 

"Това е моят трагичен извод. С Консервативната партия е свършено, тя вече не е национална партия, не е принципна опозиция на левицата", добави той. 

Кругър бе говорител на опозиционната Консервативна партия и бе избран през 2019 г. Преди това той е писал речите на бившия премиер консерватор Дейвид Камерън, а по-късно работи за премиера Борис Джонсън.

/ЛМ/

Свързани новини

05.09.2025 22:31

Ройтерс: Стармър предприема рокади, за да възстанови авторитета си след скандала с Анджела Райнър

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър назначи нови министри на вътрешните и външните работи, както и техни заместници в рамките на мащабно преструктуриране, целящо да възстанови авторитета му след оставката на заместничката му Анджела Райнър,
05.09.2025 11:14

Партията „Реформирай Обединеното кралство“ смята партийната си конференция за „следваща стъпка“ към участие в управлението на Великобритания

Популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж се събра днес на конференция, която дългогодишният поддръжник на Брекзит се надява, че ще подчертае растящата популярност и влияние на неговата формация, която според социологическите проучвания има двуцифрена преднина пред управляващите лейбъристи, предаде Ройтерс.
04.09.2025 10:52

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Крайнодесният британски политик Найджъл Фараж публикува снимка с президента Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон, предаде ДПА. Той е във Вашингтон, за да даде показания пред съдебната комисия на Капитолия. Снимката беше публикувана

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:53 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация