Депутатът Дани Кругър от британската Консервативна партия премина в "Реформирай Обединеното кралство"

Британският депутат Дани Кругър от Консервативната партия премина в партията на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство", предаде Ройтерс.

"Бил съм член, активист, служител на Консервативната партия в продължение на повече от 20 години и имам много приятели в партията, много добри и достойни хора, точно затова ми е толкова трудно да направя това, което правя днес", заяви Кругър на пресконференция.

"Това е моят трагичен извод. С Консервативната партия е свършено, тя вече не е национална партия, не е принципна опозиция на левицата", добави той.

Кругър бе говорител на опозиционната Консервативна партия и бе избран през 2019 г. Преди това той е писал речите на бившия премиер консерватор Дейвид Камерън, а по-късно работи за премиера Борис Джонсън.