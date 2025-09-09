Подробно търсене

Британският премиер Стармър разкритикува "политиката на изкуствено насаждане на недоволство" на партията на Фараж

Пламен Йотински
Британският премиер Киър Стармър говори на заседание на кабинета. Снимка: Toby Melville/Pool Photo via AP
Лондон,  
09.09.2025 14:00
 (БТА)

Британският премиер Киър Стармър използва първото заседание на новосформирания си кабинет, за да отправи критики към партията "Реформирай Великобритания" на Найджъл Фараж, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Премиерът заяви пред преструктурирания си екип, че "се изправяме срещу онези, които се хранят от политиката на изкуствено насаждане на недоволство" и че кабинетът му има "патриотичен дълг" да предложи алтернативна програма за "национално обновление".

Той призна, че основният приоритет трябва да бъде стимулирането на икономическия растеж, за да се подобрят обществените услуги и стандартът на живот на работещите хора.

Стармър, заедно с новия си вицепремиер Дейвид Лами, заяви, че преструктурирането, направено след оставката на Анджела Рейнър, е подготвило правителството за "следващия етап от нашето пътуване".

Премиерът заяви, че правителството преминава от "поставяне на основите" към "състояние на национално обновление".

Той каза на своя екип от министри: "Вие сте подходящите хора, които да отговорят на патриотичния призив да издигнем страната ни и да я поведем към национално обновление за милиони работещи хора".

Като явен удар по партията "Реформирай Великобритания", която извоюва стабилна преднина в социологическите проучвания, Стармър заяви: "Важно е да сме много ясни за това, с което се сблъскваме. Сблъскваме се с онези, които се хранят с политиката на изкуствено насаждане на недоволство, онези, които не искат проблемите да бъдат решени, защото ако проблемите бъдат решени, тяхната причина за съществуване, тяхната политика, престава да има роля в нашето общество."

Фокусирането върху партията на Фараж, макар и без да се споменава нейното име или това на лидера ѝ, е най-новият знак, че лейбъристите я разглеждат като своя основна опозиция, отбелязва Пи Ей медия.

/ВС/

Свързани новини

05.09.2025 22:31

Ройтерс: Стармър предприема рокади, за да възстанови авторитета си след скандала с Анджела Райнър

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър назначи нови министри на вътрешните и външните работи, както и техни заместници в рамките на мащабно преструктуриране, целящо да възстанови авторитета му след оставката на заместничката му Анджела Райнър,
05.09.2025 15:17

Британският вицепремиер Анджела Рейнър подаде оставка заради обвинения в избягване на данъчно плащане

Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела Рейнър подаде оставка днес, след като призна, че е платила по-малък данък върху новата си къща, предаде Ройтерс. Рейнър е осмият член на кабинета на премиера Киър
05.09.2025 11:14

Партията „Реформирай Обединеното кралство“ смята партийната си конференция за „следваща стъпка“ към участие в управлението на Великобритания

Популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж се събра днес на конференция, която дългогодишният поддръжник на Брекзит се надява, че ще подчертае растящата популярност и влияние на неговата формация, която според социологическите проучвания има двуцифрена преднина пред управляващите лейбъристи, предаде Ройтерс.

Към 14:10 на 09.09.2025 Новините от днес

