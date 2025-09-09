Британският премиер Стармър разкритикува "политиката на изкуствено насаждане на недоволство" на партията на Фараж

site.btaБританският премиер Стармър разкритикува "политиката на изкуствено насаждане на недоволство" на партията на Фараж
Британският премиер Киър Стармър използва първото заседание на новосформирания си кабинет, за да отправи критики към партията "Реформирай Великобритания" на Найджъл Фараж, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.
Премиерът заяви пред преструктурирания си екип, че "се изправяме срещу онези, които се хранят от политиката на изкуствено насаждане на недоволство" и че кабинетът му има "патриотичен дълг" да предложи алтернативна програма за "национално обновление".
Той призна, че основният приоритет трябва да бъде стимулирането на икономическия растеж, за да се подобрят обществените услуги и стандартът на живот на работещите хора.
Стармър, заедно с новия си вицепремиер Дейвид Лами, заяви, че преструктурирането, направено след оставката на Анджела Рейнър, е подготвило правителството за "следващия етап от нашето пътуване".
Премиерът заяви, че правителството преминава от "поставяне на основите" към "състояние на национално обновление".
Той каза на своя екип от министри: "Вие сте подходящите хора, които да отговорят на патриотичния призив да издигнем страната ни и да я поведем към национално обновление за милиони работещи хора".
Като явен удар по партията "Реформирай Великобритания", която извоюва стабилна преднина в социологическите проучвания, Стармър заяви: "Важно е да сме много ясни за това, с което се сблъскваме. Сблъскваме се с онези, които се хранят с политиката на изкуствено насаждане на недоволство, онези, които не искат проблемите да бъдат решени, защото ако проблемите бъдат решени, тяхната причина за съществуване, тяхната политика, престава да има роля в нашето общество."
Фокусирането върху партията на Фараж, макар и без да се споменава нейното име или това на лидера ѝ, е най-новият знак, че лейбъристите я разглеждат като своя основна опозиция, отбелязва Пи Ей медия.
/ВС/
