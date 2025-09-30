Британският премиер Киър Стармър се застъпи за "патриотично обновяване" и обвини крайнодесния политик Найджъл Фараж в опит да раздели нацията

Премиерът на Великобритания Киър Стармър обвини днес крайнодесния политик Найджъл Фараж, че е преминал "моралната граница" с антиимигрантските си позиции и противопостави своята идея за "патриотично обновяване", определяйки действията на Фараж като разделяща политика на недоволство, предаде Асошиейтед Прес.

На годишното събрание на Лейбъристката партия в Ливърпул Стармър произнесе остра реч, в която каза, че Великобритания е изправена пред "борба за духа на нашата страна" между лявоцентристката му партия и партията "Реформирай Обединеното кралство" на Фараж на фона на спадащото обществено одобрение, забавен икономически растеж и поставените под съмнение негови лидерски качества.

Стармър призова британските гласоподаватели да отхвърлят "измамниците отдясно и отляво", които обещават "лесни решения, магически лек" и каза още, че макар страната да е изправена пред проблеми, той "просто не може да приеме, че Великобритания е повалена".

"Кога за последно Фараж е казал нещо позитивно за бъдещето на Великобритания", попита Стармър. "Той не може. Той не харесва Великобритания, не вярва в нея и иска и вие да се съмнявате толкова, колкото се съмнява и той", изтъкна британският премиер.

Откакто Лейбъристката партия спечели убедителна победа на изборите във Великобритания през юли 2024 г., нейната популярност се срина. Партията обеща икономически растеж, но без успех, отбелязва АП. Инфлацията остава висока, а икономическите перспективи са неблагоприятни, което осуетява усилията за възстановяване на влошените обществени услуги и облекчаване на разходите за живот.