Подробно търсене

Британският премиер Киър Стармър се застъпи за "патриотично обновяване" и обвини крайнодесния политик Найджъл Фараж в опит да раздели нацията

Денис Киров
Британският премиер Киър Стармър се застъпи за "патриотично обновяване" и обвини крайнодесния политик Найджъл Фараж в опит да раздели нацията
Британският премиер Киър Стармър се застъпи за "патриотично обновяване" и обвини крайнодесния политик Найджъл Фараж в опит да раздели нацията
Британският премиер Киър Стармър произнася днес основната си реч на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул. Снимка: AP/Jon Super
Лондон,  
30.09.2025 21:43
 (БТА)

Премиерът на Великобритания Киър Стармър обвини днес крайнодесния политик Найджъл Фараж, че е преминал "моралната граница" с антиимигрантските си позиции и противопостави своята идея за "патриотично обновяване", определяйки действията на Фараж като разделяща политика на недоволство, предаде Асошиейтед Прес.

На годишното събрание на Лейбъристката партия в Ливърпул Стармър произнесе остра реч, в която каза, че Великобритания е изправена пред "борба за духа на нашата страна" между лявоцентристката му партия и партията "Реформирай Обединеното кралство" на Фараж на фона на спадащото обществено одобрение, забавен икономически растеж и поставените под съмнение негови лидерски качества.

Стармър призова британските гласоподаватели да отхвърлят "измамниците отдясно и отляво",  които обещават "лесни решения, магически лек" и каза още, че макар страната да е изправена пред проблеми, той "просто не може да приеме, че Великобритания е повалена".

"Кога за последно Фараж е казал нещо позитивно за бъдещето на Великобритания", попита Стармър. "Той не може. Той не харесва Великобритания, не вярва в нея и иска и вие да се съмнявате толкова, колкото се съмнява и той", изтъкна британският премиер.

Откакто Лейбъристката партия спечели убедителна победа на изборите във Великобритания през юли 2024 г., нейната популярност се срина. Партията обеща икономически растеж, но без успех, отбелязва АП. Инфлацията остава висока, а икономическите перспективи са неблагоприятни, което осуетява усилията за възстановяване на влошените обществени услуги и облекчаване на разходите за живот.

/СХТ/

Свързани новини

29.09.2025 11:59

Ще успее ли новата програма на Лейбъристката партия да се справи с възхода на крайната десница във Великобритания

На годишния конгрес на британската Лейбъристка партия този уикенд в Ливърпул премиерът Киър Стармър представи обновена стратегия, насочена към заздравяване на лявоцентристкото му управление на фона на нарастващата вълна от популистка реторика от страна на крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“, пише вестник „Гардиън“. На фона на нарастващото обществено безпокойство относно имиграцията, националната идентичност и икономическата несигурност, Стармър се опита да даде пряк отговор на опасенията, които подхранват популярността на „Реформирай Обединеното кралство“, без да отстъпва позиции на крайната десница, посочва изданието.
28.09.2025 15:00

Британският премиер Стармър призова партията си да се обедини и да спре да се занимава само със собствените си проблеми

Британският премиер Киър Стармър призова партията си да спре се занимава само със собствените си проблеми и да се обедини, за да победи водената от Найджъл Фараж формация "Реформирай Обединеното кралство", предаде Ройтерс.
28.09.2025 05:57

Започва годишният конгрес на британската Лейбъристка партия

Британските лейбъристи започват днес за годишния си конгрес, определян като високорисков за премиера Киър Стармър, който е изправен пред все по-силно недоволство в собствения си лагер, където някои се съмняват в способността му да устои на възхода
26.09.2025 17:13

Населението на Великобритания отчита втория най-голям годишен ръст от 75 години заради миграцията

Населението на Великобритания е регистрирало втория най-голям годишен ръст за повече от 75 години, което се дължи на рязко нарасналата миграция, сочат официални данни, цитирани от в. "Индипендънт". Броят на хората в страната е нараснал със 750 000
26.09.2025 10:25

Великобритания ще въведе задължителни цифрови документи за самоличност за работниците, обяви премиерът Киър Стармър

Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че Великобритания ще въведе задължителни цифрови документи за самоличност за британски граждани и жители на страната, които започват нова работа, като мярка за възпиране на нелегалната миграция, предадоха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:32 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация