Британското правителство иска да затегне условията за получаване на право за постоянно пребиваване в страната

Алексей Маргоевски
Британската министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд говори днес на годишния конгрес на Лейбъристката партия в Ливърпул. Снимка: AP/Jon Super
Ливърпул,  
29.09.2025 20:17
 (БТА)

Британското лейбъристко правителство обяви, че възнамерява да затегне условията за получаване на право за постоянно пребиваване във Великобритания, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това стана по време на годишния конгрес на Лейбъристката партия, където възходът на крайнодясната партия “Реформирай Обединеното кралство“ доминира в дебатите.

Министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд представи подробно предложението си пред активистите на Лейбъристката партия, събрали се в Ливърпул, Северна Англия. Това е най-новата от поредица мерки, обявени от правителството на Киър Стармър с цел да се намали имиграцията в страната.

“Без контрол няма да можем да създадем условия, в които страната ни да бъде отворена, толерантна и щедра“, заяви министърката и добави: “Трябва да заслужите правото да се установите в тази страна завинаги“.

Според проекта на правителството, за да получат право на постоянно пребиваване, лицата, пристигнали законно във Великобритания, трябва да имат работа, да нямат криминално досие, да плащат социални осигуровки, да владеят английски език на високо ниво, да не получават социални помощи и да извършват доброволческа дейност на местно ниво.

Понастоящем лицата, които са работили пет години във Великобритания, могат да кандидатстват за статут на постоянно пребиваващи. Те получават правото да живеят, да работят и да получават помощи в страната.

Това изявление идва няколко дни след като крайнодясната партия “Реформирай Обединеното кралство“, която води в социологическите проучвания, обеща да премахне статута на постоянно пребиване, ако дойде на власт. Партията на Найджъл Фараж иска да задължи мигрантите, включително и тези, които вече са узаконени, да кандидатстват за виза на всеки пет години, посочва АФП.

Киър Стармър, който е все по-критикуван в собствения си лагер, атакува вчера директно “Реформирай Обединеното кралство“, като определи проекта на партията като “неморален“ и “расистки“.

В речта си Шабана Махмуд, чиито родители са от пакистански произход, разкритикува възхода на “етнонационализма“ в Обединеното кралство и осъди “фалшивите обещания“ на Найджъл Фараж.

Тя призова партията си да се бори “за по-голямо Обединено кралство, а не за една закостеняла Англия“, имайки предвид антимигрантските протести във Великобритания, които се разрастват.

Махмуд също така каза, че е необходимо “да се разбере защо някои хора смятат, че тази страна не функционира“.

Лейбъристкото правителство засилва мерките за борба с легалната и нелегалната имиграция, по-специално срещу пристигането на мигранти през Ламанша.

Лейбъристиите вече обявиха, че възнамеряват да повишат нивото на дипломата, необходимо за получаване на работна виза, и да удължат от 5 на 10 години времето, необходимо за престой на територията на страната, за да се получи право на постоянно пребиваване.

Миналата година 163 000 души са получили такова право, което е с 35 процента повече в сравнение с предходната година.
       

/ВС/

