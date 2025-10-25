Подробно търсене

Броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година, сочи доклад

Николай Станоев
Хадуш Герберсласие Кебату - кандидат за убежище във Великобритания от Етиопия, бе освободен по погрешка от затвора вчера, след като бе осъден едва миналия месец на една година затвор за сексуални посегателства. Снимка: Полицията в британското графство Есекс/ПА чрез АП
Лондон,  
25.10.2025 20:26
 (БТА)

Броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година, става ясно от официален доклад, цитиран от Ройтерс.

Данните бяха публикувани днес, след като кандидатът за убежище Хадуш Герберсласие Кебату, който предизвика национални протести в страната след сексуални посегателства срещу жена и 14-годишно момиче, беше пуснат неоснователно вчера сутринта. Тридесет и осем годишният мъж от Етиопия бе осъден на една година затвор една миналия месец.

Британските власти издирват Кебату, за да го върнат в затвора.

По данни на Службата за затвори и пробация на Негово Величество между април миналата година и март са били освободени по погрешка 262 затворници. За сравнение, през предходния едногодишен период са били пуснати неоснователно 115 затворници.

Докладът отчита, че такива грешки "остават рядко срещани", и допусна, че увеличението на тези случаи е свързано с промените в законодателството и програмата за предсрочно освобождаване, въведена от управляващата Лейбъристка партия през септември миналата година.

 

/НС/

Към 21:43 на 25.10.2025

