Във Великобритания кандидат за убежище бе осъден на една година затвор за сексуални посегателства

Божидар Захариев
Изглед от Лондон - снимка: AP/Frank Augstein
Лондон,  
23.09.2025 15:28
Кандидат за убежище от Етиопия бе осъден днес от британски съд на една година затвор за сексуални посегателства срещу жена и срещу 14-годишно момиче, предаде Франс прес.

Стореното от кандидата за убежище стана повод за демонстрации против имиграцията.

"За мен е видно, че Вашият срам и угризенията Ви не са свързани със стореното от вас, а с отзвука от него", заяви съдия Кристофър Уилямс при произнасянето на присъдата.

Хадуш Кебату бе арестуван на 8 юли в Епинг, на североизток от Лондон, след като прегърнал 14-годишна непълнолетна, докоснал ѝ крака и ѝ предложил "да правят бебета" заедно.

