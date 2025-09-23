Във Великобритания кандидат за убежище бе осъден на една година затвор за сексуални посегателства

site.btaВъв Великобритания кандидат за убежище бе осъден на една година затвор за сексуални посегателства
Кандидат за убежище от Етиопия бе осъден днес от британски съд на една година затвор за сексуални посегателства срещу жена и срещу 14-годишно момиче, предаде Франс прес.
Стореното от кандидата за убежище стана повод за демонстрации против имиграцията.
"За мен е видно, че Вашият срам и угризенията Ви не са свързани със стореното от вас, а с отзвука от него", заяви съдия Кристофър Уилямс при произнасянето на присъдата.
Хадуш Кебату бе арестуван на 8 юли в Епинг, на североизток от Лондон, след като прегърнал 14-годишна непълнолетна, докоснал ѝ крака и ѝ предложил "да правят бебета" заедно.
/ЛМ/
