Във Великобритания кандидат за убежище бе осъден на една година затвор за сексуални посегателства

Кандидат за убежище от Етиопия бе осъден днес от британски съд на една година затвор за сексуални посегателства срещу жена и срещу 14-годишно момиче, предаде Франс прес.

Стореното от кандидата за убежище стана повод за демонстрации против имиграцията.

"За мен е видно, че Вашият срам и угризенията Ви не са свързани със стореното от вас, а с отзвука от него", заяви съдия Кристофър Уилямс при произнасянето на присъдата.

Хадуш Кебату бе арестуван на 8 юли в Епинг, на североизток от Лондон, след като прегърнал 14-годишна непълнолетна, докоснал ѝ крака и ѝ предложил "да правят бебета" заедно.