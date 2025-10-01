Подробно търсене

Най-малко 25 души са загинали при срутването на църква в Етиопия

Симеон Томов
Етиопия - знаме. Снимка: БТА
Адис Абеба ,  
01.10.2025 16:45
 (БТА)

Най-малко 25 души са загинали, когато църква в строеж се срутила в региона Амхара в Етиопия, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. 

Инцидентът е станал рано тази сутрин в църквата "Менджар Шенкора Арерти Мариам", докато вярващите са се събирали за честване на празник, посветен на Богородицата. 

Лекар в местната болница каза, че сред жертвите има деца и възрастни хора. "Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени", заяви той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за ранените. 

Местните власти предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне. "Това е трагична загуба за общността", каза от представителите на местната власт. 

/ГГ/

