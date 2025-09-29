НАН: Нигерийската космическа агенция призова училищата да наблегнат на изучаването на космоса

Нигерийската Национална агенция за космически изследвания и развитие (НАКИР) призова училищата по цялата страна да наблегнат върху изучаването на космоса в учебните си програми, за да подготвят учениците за кариери, свързани с космическата наука и технологии, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Генералният директор на НАКИР доктор Матю Едеподжу заяви това по време на церемония за дипломиране по програмата „Пътища към космоса“, организирана съвместно с Академията за бъдещи африкански изследователи на космоса в Абуджа.

Адеподжу заяви, че инициативата цели привличането на учениците, докато са малки, като се стимулира интереса им да изучават космоса.

Програмата „Пътища към космоса“ има участници от Етиопия, Кения и Нигерия.

Адеподжу разкри, че НАКИР ще координира участието на нигерийските ученици в третото издание на програмата. Нигерийската космическа агенция ще изпраща покани на училищата да се присъединят към програмата, защото е силно заинтересувана младежите да се запознаят с космическата наука и технологии.

„Това е възможност да оформим тяхната бъдеща кариера. Надяваме се догодина да привлечем колкото се може повече училища, защото програмата е отворена и свободна“, заяви Адеподжу.

Националният координатор на Академията за бъдещи африкански изследователи на космоса Олаинка Фагберо заяви, че тази година в програмата са участвали 400 ученици в сравнение със 70 миналата година. Тя обясни, че участието в нея изисква единствено връзка с интернет, допълвайки, че Академията цели привличането на хиляди ученици по цялата страна.

Изпълнителният директор на Академията Шон Джейкъбс заяви, че инициативата цели интегрирането на космическите изследвания в африканските класни стаи, за да подготви учениците за кариери в глобалния космически сектор. Според него Академията чрез партньорството си с глобалните космически компании като „Боинг“ и с НАКИР предоставя ресурси и база за помагане на ,учениците по-добре да разберат космоса и възможностите, които той предоставя за кариерно израстване.

„Трябва да накараме нашите ученици да разберат, че космосът не е единствено това да бъдеш астронавт. Искаме нашите ученици да разберат какво представлява космическият сектор“, заяви той.

Говорейки за опита си с нигерийски ученици, Джейкъбс заяви, че е впечатлен от тяхната интелигентност и ентусиазъм.

„Имаме много умни деца в Нигерия, Кения и Етиопия. Това, от което се нуждаят, е подкрепа от правителството, родителите и училищата“, заяви той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)