Британският премиер заяви по повод антиимигрантския марш, че хората имат право на мирен протест

Александър Евстатиев
Протестът в Лондон, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън, доведе до сблъсъци между част от участниците и служители на реда. Снимак: АП/Lucy North
Лондон,  
14.09.2025 18:18
 (БТА)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че хората имат право на мирен протест, след като над 100 000 демонстранти взеха участие в антиимигрантски марш в Лондон, предаде Ройтерс. Той осъди нападенията срещу полицията по време напроявата и заяви, че Великобритания е изградена върху толерантност и многообразие.

Крайнодесният активист Томи Робинсън организира марш, в който участваха около 110 000 души. Полицията съобщи, че 26 служители са ранени, като първоначално са арестувани 25 души и се очаква да последват още арести.

„Хората имат право на мирен протест. Това е в основата на ценностите на нашата страна“, каза Стармър чрез платформата „Екс“.

„Но ние няма да толерираме нападения срещу полицаи, които си вършат работата, или срещу хора, които се чувстват застрашени по улиците ни заради произхода или цвета на кожата си“, подчерта британският премиер.

Имиграцията се превърна в доминиращ политически въпрос във Великобритания, засенчвайки безпокойството от колебливата икономика, след като страната бе изправена пред рекорден брой молби за убежище. Над 28 000 мигранти са пристигнали в страната през Ла Манша с малки лодки от началото на годината.

Много от присъстващите на марша вчера развяваха червено-бели английски знамена, както и знамето на Обединеното кралство.

„Великобритания е нация, гордо изградена върху толерантност, многообразие и уважение. Нашето знаме представлява нашата страна на многообразието и никога няма да го предадем на онези, които го използват като символ на насилие, страх и разделение“, добави Стармър.

Броят на участниците в проявата вчера изглежда изненада полицията, която заяви, че митингът е бил твърде голям на места, за да се вмести в одобрения маршрут, а служителите на реда са се сблъскали с насилие, което е неприемливо. Те са били били ритани и удряни с юмруци, а бутилки и други предмети са били хвърляни по тях.

