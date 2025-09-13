Хиляди хора се събират в Лондон на демонстрация, организирана от крайнодесния британски активист Томи Робинсън. За днес е планиран и контрапротест

Хиляди хора се събират в Лондон на демонстрация, организирана от крайнодесния британски активист Томи Робинсън, предадоха световните агенции.

Проявата е под наслов „Да обединим Кралството“ и е планирана да се проведе в Уайтхол, квартала на властта в британската столица. Демонстрацията ще протече този следобед местно време под формата на шествие и последващ митинг. Огромна тълпа вече се е струпала близо до гарата „Ватерло“, за да се включи в проявата.

Същевременно за днес е насочен и контрапротест под наслова „Марш срещу фашизма“, организиран от движението „Изправи се срещу расизма“.

Полицията е разделила с бариери районите, в които ще се проведат двете прояви, за да намали риска от сблъсъци.

Робинсън описа проявата под надслов „Да обединим Кралството“ като най-големия фестивал на свободното слово. На нея се очаква да говори бившият стратег на Доналд Тръмп – Стив Банън и лидерът на френската крайнодясна партия „Реконкиста“ Ерик Земур.

Робинсън призова хората, присъстващи на проявата днес, да не носят маски, да не пият алкохол или да не проявяват насилие.

Над 1600 полицаи са разположени в Лондон, за да гарантират сигурността в града.

Проявата, организирана от Робинсън, и контрапротестът се провеждат след едно лято, белязано от антимигрантски протести пред хотели, в които са настанени кандидати за убежище.

Истинското име на Томи Робинсън, който е на 42 години, е Стивън Яксли-Ленън. Той е основател на групата „Английска лига за отбрана“, която вече не съществува.

Призовавайки за протеста днес, Томи Робинсън заяви: „Излезте на поход за вашата страна, за вашата свобода, за вашите деца, за Чарли Кърк“, визирайки убития преди броени дни американски инфлуенсър.

Томи Робинсън е известен с антиимигрантските си и антиислямски позиции. Той беше осъден на няколко пъти, по-специално за нарушаване на обществения ред. През 2018 г. той беше пратен в затвора за обида на съда, а през 2024 г. - заради разпространяване на клевети по адрес на бежанец.

В миналото на протести на симпатизанти на Робинсън се събираха десетки хиляди хора, в това число през юли 2024 г., когато те бяха между 20 000 и 30 000.

Темата за свободата на словото е в центъра на обществения дебат в страната от няколко месеца. В началото на настоящия месец той се разгоря още повече, след като полицаи задържаха на лондондонското летище „Хийтроу“ създател на известен сериал, обвинен, че е разпространявал враждебни послания срещу транджендъри.

Темата за свободата за словото се повдига и заради арестите на протестиращи в подкрепа на пропалестинската група „Действие за Палестина“, дефинирана като терористична организация от британското правителство.

Британският премиер Киър Стармър казва, че е много горд, че страната му има дълги традиции в областта на свободата на словото, които той ще защитава винаги, отбелязва Франс прес.

Томи Робинсън ще бъде съден отново през октомври догодина заради това, че отказал да даде пин кода не телефона си на полицията, която го изисквала в рамките на разширените правомощия, с които разполага според закона за борба с тероризма, приет през 2020 г., припомня агенцията.