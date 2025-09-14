Демонстранти срещу имиграцията и контрапротестиращи застанаха едни срещу други в шотландския град Фолкърк

Демонстранти срещу имиграцията и контрапротестиращи застанаха едни срещу други и се опитаха да се заглушат по време на вчерашните митинги пред хотел, в който са настанени кандидати за убежище, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Много хора от двата лагера се събраха пред хотел "Кладън" за най-новите от поредица демонстрации през последните седмици.

Протестиращи срещу имиграцията скандираха "Спрете лодките" и "Изгонете ги", както и името на крайнодесния британски активист Томи Робинсън, който организира протест в Лондон.

Плакати, издигнати от тази група, призоваваха за "масови депортации", а на един пишеше "Спрете прикритието от лейбъристите, защитете децата ни". Други бяха насочени срещу британския министър-председател Киър Стармър и първия министър на Шотландия Джон Суини, посочва Пи Ей Мидия.

През последните седмици демонстрации организира групата активисти "Спасете нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца", която написа в социалната мрежа "Фейсбук", че действията ѝ са отражение на "естествените опасения" на гражданите.

Контрапротестът бе организиран от сдружението "Да се изправим срещу расизма" и други групи. Техните поддръжници се събраха пред самия хотел, докато протестиращите срещу имигрантите бяха от другата страна на улицата.

Полицията направи кордон по средата на улицата, докато противниковите страни крещяха и скандираха една срещу друга. И от двата лагера се пускаше музика в опит да се заглуши другия, информира Пи Ей Мидия.

Демонстрантката Нарийс Уайт от движението "Фолкърк за всички" е една от организаторите на четвъртия контрапротест пред хотел "Кладън", отбелязва агенцията. Според нея опонентите ѝ са се опитали отново да атакуват хотела, където по-рано тази седмица бе счупен прозорец.

"Другите идват все по-рано и по-рано с течение на седмиците, защото смятат, че е несправедливо да не ги допускат пред самия хотел "Кладън" и да ги държат от другата страна на улицата", казва Уайт пред Пи Ей Мидия. Тя настоява, че заедно с нейните съмишленици са решени да започват протестите си по-рано от опонентите си.

Лора Мърта, независим общински съветник във Фолкърк за Карс, Кинеърд и Трайст Уорд, държа реч на контрапротеста, организиран от "Да се изправим срещу расизма".

"Не вярвам, че всеки е расист, но вие поддържате расистите, вие ги каните на вашите демонстрации", обърна се Мърта към протестиращите срещу имигрантите.

В понеделник срещу вторник полицията бе извикана в хотел "Кладън" малко след полунощ - в 00,05 ч., след сигнал за хвърлена тухла по прозорец, който бе счупен. Днес прозорецът все още е бил закован с платно, пише Пи Ей Мидия.

Първият министър на Шотландия Джон Суини осъди инцидента. "Хвърлянето на тухла по прозорец на хотела е напълно недопустимо. Мисля, че това е абсолютно неописуемо и не трябва да се случва. Вътре има хора, които вече са преживели страха и терора, и аз съм натъжен, че трябва да ги преживяват отново в нашата страна - в Шотландия", заяви Суини.