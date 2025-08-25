Подробно търсене

Ксения Иванова показва „Находки" в (не)графична изложби

Ксения Иванова показва „Находки“ в (не)графична изложби
Ксения Иванова показва „Находки“ в (не)графична изложби
Ксения Иванова представя своята самостоятелна „(не)графична изложба“, озаглавена „Находки“. Снимка: Екипът на галерия „Сердика“
София,  
25.08.2025 16:00
 (БТА)

Ксения Иванова представя своята самостоятелна „(не)графична изложба“, озаглавена „Находки“. Експозицията ще бъде открита на 2 септември и ще продължи до 20-и в столичната галерия „Сердика“, съобщават домакините.

Изложбата включва разнообразие от техники - висок печат (лино), монотипия, колаж, графична рисунка, алтернативна графика и бижута — експресивни форми, чрез които се материализира вътрешният порив към смисъл. „Всяко произведение представя отпечатък от траекторията на мислите, чувствата, вярата и действията — път, който води както към открития, така и към самото откриване“, казват от екипа.

Ксения Иванова е родена през октомври 1989 година в Бургас. Завършва бакалавърска степен по графика във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а магистърска – в Националната художествена академия, в същата специалност. Понастоящем е докторант във Великотърновския университет, като научните ѝ търсения са насочени отново към графиката – с акцент върху алтернативни и съвременни подходи. 

