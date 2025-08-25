В област Пазарджик на държавен изпит по профилиращ предмет днес се явиха 40 зрелостници

В област Пазарджик днес на държавен изпит по профилиращ предмет се явиха 40 зрелостници, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) – Пазарджик. Оттам уточниха, че 11 записани не са се явили.

Изпитът е проведен в осем училища на територията на областта, посочи началникът на РУО Дора Дулчева-Величкова.

Тя допълни, че на държавния зрелостен изпит по български език и литература, проведен на 22 август, са се явили 222 зрелостници, а 52 не са се явили. Утре матурата по желание ще се проведе в четири училища в областта.

На тази сесия изпити полагат младежи, които не са се явили на предишни дати, както и такива, които вече имат диплома за средно образование, но желаят да повишат оценките си за кандидатстване във висше училище.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.