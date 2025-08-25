Подробно търсене
ОБОБЩЕНИЕ

Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на днешните зрелостни изпити

Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
25.08.2025 17:30
 (БТА)

Значението на транспортните връзки за развитието на страната, осигуряването на кадри за пазара на труда и облагородяването на паркови пространства и други бяха сред темите, по които разсъждаваха днес учениците, които се явиха на държавен изпит по профилиращ предмет или на изпит по професия. И на тази изпитна сесия младежите имаха възможност да работят над практически казуси и въпроси, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

На държавния изпит по професионална квалификация, в частта му по теория на професията, гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност. Бъдещите строителни техници анализираха видовете канализационни системи в населените места, описваха трасирането на мрежата, типовете отпадъчни води и тръби. Младите специалисти трябваше да се погрижат и за осигуряването на изцяло безопасни и здравословни условия на работа при монтажните дейности.

Озеленителите, които изучават специалност „Парково строителство и озеленяване“, имаха за задача да опишат обзавеждането на паркови пространства. Те разсъждаваха върху видовете парково осветление, за подготовката на фиданките за засаждане, за различните съдове за цветя и стилове на аранжиране.

Върху организиране на туристическо пътуване с железопътен транспорт работиха учениците, които са избрали специалност „Организация на туризма и свободното време“.

От образователното министерство уточняват, че на изпита по профилиращ предмет по география и икономика, учениците анализираха значението на моста „Нова Европа“ над река Дунав, по-известен като „Дунав мост 2“, за транспортната свързаност и икономическото развитие на България. Учениците трябваше да формулират теза, която да бъде подкрепена с конкретни аргументи, а след това да направят и извод.

По предприемачество младежите търсиха решение за недостига на работна ръка за дестилерия, която произвежда розово масло в България. Те обмисляха и изчисляваха два варианта за справяне с предизвикателството  - с колко процента да увеличат заплатите на настоящите служители, както и какви бъдещи работници да наемат за розобера.

По биология и здравно образование зрелостните разсъждаваха за терморегулацията на човешкия организъм в състояние на физическо натоварване. На изпита по философия писаха есета за спецификата на моралната преценка и предразсъдъците.

От МОН допълват, че на днешните матури са били анулирани две изпитни работи, поради опит за преписване. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Тестовете с верните отговори може да намерите тук.

/ЕМС/

/ХК/

Свързани новини

25.08.2025 17:10

Общо 121 гимназисти са се явили на държавен зрелостен изпит в област Русе

Общо 121 гимназисти са се явили на държавен зрелостен изпит в област Русе днес, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) в крайдунавския град. БТА припомня, че в 177 училища в страната днес имаше матура по профилиращ
25.08.2025 16:57

В седем училища в област Габрово днес 26 зрелостници се явиха на задължителен профилиран изпит

В седем училища в област Габрово днес 26 зрелостници се явиха на задължителен профилиран изпит. Това съобщи за БТА Георги Маринов, началник на Регионалното управление по образованието – Габрово.
25.08.2025 16:54

На изпит за придобиване на професионална квалификация са се явили 62 ученици от област Добрич

Общо 62 ученици от област Добрич са се явили днес на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО). Други 37 ученици са се явили на държавен зрелостен изпит по
25.08.2025 16:47

В Пловдивска област 122 зрелостници се явиха на матура по профилиращ предмет днес

В Пловдивска област днес 122 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по профилиращ предмет, съобщиха от Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив. На матурата по профилиращ предмет са били допуснати общо 150 ученици, като 28 не са се явили.
25.08.2025 16:38

В Търговищко 13 зрелостници бяха допуснати до втори държавен изпит от настоящата сесия, двама не се явиха

Общо 13 зрелостници заявиха желание и бяха допуснати до втория държавен зрелостен изпит (ДЗИ) в настоящата сесия август–септември на учебната 2024/2025 г. От тях изпит положиха единадесет, тъй като двама не се явиха, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Търговище Елка Станчева.
25.08.2025 16:20

Общо 88 зрелостници във Варненско се явиха на матура по предмети от профилираната подготовка

Общо 88 зрелостници във Варненска област се явиха днес на матура по различни предмети от профилираната подготовка, съобщиха за БТА от Регионалното управление по образованието (РУО) в крайморския град. От допуснатите до матура 101 зрелостници, 13 не
25.08.2025 15:44

В област Пазарджик на държавен изпит по профилиращ предмет днес се явиха 40 зрелостници

В област Пазарджик днес на държавен изпит по профилиращ предмет се явиха 40 зрелостници, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) – Пазарджик. Оттам уточниха, че 11 записани не са се явили.
25.08.2025 15:42

На втората поправителна матура в Ямболско се явиха 44 младежи

Общо 44 младежи от област Ямбол са се явили на втората поправителна матура днес. От тях 26 са положили изпит по профилиращ предмет, а 18 са участвали в писмен изпит по теория на професията. Данните съобщи за БТА Стефка Делчева, старши експерт по
25.08.2025 15:18

На държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет в област Шумен се явиха 44 ученици, съобщиха от Регионалното управление на образованието

В област Шумен на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет днес се явиха 44 от общо 58 заявили участие, съобщи за БТА Росица Стойкова, старши експерт „Анализ на информацията“ в Регионалното управление на образованието – Шумен.
25.08.2025 14:42

Общо 50 зрелостници от област Стара Загора се явиха на матура по предмети от профилираната подготовка

Общо 50 зрелостници от област Стара Загора се явиха на днешната матура по предмети от профилираната подготовка. Това съобщи за БТА началника на Регионалното управление на образованието (РУО)  – Стара Загора Милена Йолдова-Стоянова. Тя уточни, че 61
25.08.2025 14:41

В област Благоевград на държавен изпит по профилиращ предмет днес се явиха 94 зрелостници

Деветдесет и четирима зрелостници се явиха днес на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по профилиращ предмет, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието. Първоначално заявления са подали 125 ученици, но 23-ма от тях не са се явили, а осем не са били допуснати.
25.08.2025 14:19

В област Видин са се явили 33-ма ученици на изпита по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември

В област Видин са се явили общо 33 ученици на матурата по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември, каза за БТА старши експертът в Регионалното управление на образованието във Видин Ирена Водова.  До държавен зрелостен изпит по
25.08.2025 14:17

На държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет в област Враца се явиха 31 души, казаха от РУО

В област Враца на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет се явиха 31 души, казаха от Регионално управление на образованието РУО Враца. За БТА експертът „Анализ на информацията“ Мария Драголова уточни, че предметите по които са били
25.08.2025 14:01

Общо 49 зрелостници се явиха на матура по предмети от профилираната подготовка в област Велико Търново

Днес 49 зрелостници от областта се явиха на матура по различни предмети от профилираната подготовка, съобщи за БТА Здравка Минчева, която бе избрана за началник на Регионално управление на образованието във Велико Търново след излизането на инж.
25.08.2025 13:46

В Ловешка област 22-ма младежи се явиха на матура по профилиращ предмет

В Ловешка област 22-ма младежи се явиха на днешната матура по втори задължителен предмет, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч д-р Иваничка Буровска. Най-много са зрелостниците, избрали да положат изпит по
25.08.2025 13:39

Общо 90 зрелостници от област Разград са се явили на поправителни държавни зрелостни изпити по предмет по избор и професионална подготовка

Общо 90 зрелостници от област Разград са се явили на поправителни държавни зрелостни изпити по предмет по избор и професионална подготовка. Това съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Разград Ангел Петков.  За
25.08.2025 13:34

Общо двадесет ученици от област Перник са се явили на днешния държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет или по професия

Общо двадесет ученици от област Перник са се явили на днешния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември. Това съобщи за БТА Розалина Димитрова – председател на регионалната комисия за
25.08.2025 13:08

Общо 126 зрелостници от област Хасково са се явили на поправителни държавни зрелостни изпити по предмет по избор и професионална подготовка

Общо 126 гимназисти от област Хасково са се явили на поправителен държавен зрелостен изпит  по предмет по избор и професионална подготовка, съобщиха от Регионалното управление на образованието(РУО). Заявления за изпит са подали 164-ма зрелостници в
25.08.2025 13:07

Общо 33 ученици от област Смолян се явиха днес на матурата по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември

Общо 33 ученика от област Смолян се явиха днес на матурата по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември, каза за БТА Никола Запрянов – началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в Смолян. До Държавен зрелостен
25.08.2025 13:05

Вариант 2 бе изтеглен за държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, тема № 8 - за изпита за добиване на професионална квалификация

Вариант 2 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, а тема № 8 е темата на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, става ясно от публикувана

