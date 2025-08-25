Общо 49 зрелостници се явиха на матура по предмети от профилираната подготовка в област Велико Търново

Днес 49 зрелостници от областта се явиха на матура по различни предмети от профилираната подготовка, съобщи за БТА Здравка Минчева, началник на Регионално управление на образованието във Велико Търново.

В областта се проведоха изпити по математика, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология, информационни технологии и английски език, посочи Минчева. Учениците бяха разпределени в пет училища – Средно училище „Емилиян Станев“ във Велико Търново, Средно училище „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица, Средно училище „Иван Момчилов“ в Елена, Средно училище „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ в Свищов.

Общо 58 зрелостници заявиха участие в матурите днес, като трима от тях не бяха допуснати, защото не са завършили 12 клас, а шестима не се явиха, поясни Минчева.

За предишния зрелостен изпит по български език и литература на 22 август подадоха заявки за явяване 253 зрелостници, посочи Минчева. От тях не бяха допуснати 34 младежи, а в деня не се явиха 48. Така общо 171 ученика положиха изпита.

Утре предстои трета матура по желание, но на нея са поискали да се явят само седем зрелостници. Тя ще се проведе в Средно училище „Владимир Комаров“ във Велико Търново и в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ в Горна Оряховица.