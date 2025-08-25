На втората поправителна матура в Ямболско се явиха 44 младежи

Общо 44 младежи от област Ямбол се явиха днес на втората поправителна матура. От тях 26 положиха изпит по профилиращ предмет, а 18 – писмен изпит по теория на професията. Данните съобщи за БТА Стефка Делчева, старши експерт по организация на средното образование в Регионалното управление на образованието (РУО).

При матурата за втори профилиращ предмет най-много зрелостници – общо 10, са положили изпит по английски език. Останалите са избрали да покажат знанията си по география и икономика, информационни технологии, биология и здравно образование, математика, изобразително изкуство и предприемачество. Общият брой на заявилите участие е бил 34-ма, но осем от младежите не са се явили на изпита.

При изпитите по професия за възпитаници на професионални гимназии броят на заявили участие в поправителната сесия е 80 души. Всеки от тях решава дали да защитава дипломен проект, да развива изпитна тема за професията или да решават тест по теория на професията, уточниха от РУО - Ямбол.

От общо 34-ма заявили участие днес в теоретичен изпит по професия, 16 не са се явили. В следващите дни продължава кампанията за учениците, избрали да защитават дипломен проект или да развива изпитна тема за професията, посочи Стефка Делчева от просветния инспекторат в Ямбол.

В Министерството на образованието и науката (МОН) тази сутрин беше изтеглен Вариант 2 за държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет. Тема № 8 беше темата на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Миналия петък на поправителната матура по български език и литература в област Ямбол се явиха 163-ма зрелостници. Общо заявили участие бяха 222 души, но 59 от младежите не взеха участия в изпита.