Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
На държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет в област Враца се явиха 31 души, казаха от РУО
Сснимка: Мая Ценова, БТА /архив
Враца,  
25.08.2025 14:17
В област Враца на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет се явиха 31 души, казаха от Регионално управление на образованието (РУО) - Враца. За БТА експертът „Анализ на информацията“ Мария Драголова уточни, че предметите, по които са били изпитвани днес зрелостниците, са били английски език, география и икономика, философия и предприемачество. 

Тя допълни, че за явилите се на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в инспектората няма информация, тъй като организацията е на ниво учебно заведение.

Миналия петък на поправителна матура по български език и литература (БЕЛ) са се явили 208 души. По-голяма част от тях са от стари випуски или такива, които са били на самостоятелно обучение, допълниха от РУО.

Днешната матура по профилиращ предмет се провежда в 177 училища в страната, а в 391 се провежда държавният изпит за придобиване на професионална квалификация

