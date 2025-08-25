Подробно търсене

В над 400 училища днес ще се състои матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември

Димитрина Ветова
В над 400 училища днес ще се състои матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември
В над 400 училища днес ще се състои матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември
Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
25.08.2025 08:00
 (БТА)

В 177 училища ще се състои днешната матура по профилиращ предмет, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите ще започнат в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3500 младежи, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). 

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации, информационни технологии. 

Държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност, както и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема за професията или ще решават тест по теория на професията. 

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Както писа БТА, на 22 август се състоя държавният изпит по български език и литература от сесията август-септември. Общо 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се състоя в близо 260 училища в страната. Тестът включваше 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41-ва задача бе изтеглен вариант 11. "Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от изпита по български език и литература от сесията август-септември. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш", съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

22.08.2025 15:19

Зрелостниците писаха интерпретативно съчинение по стихотворението "Две души" на Яворов или есе по темата "Силата да прощаваш"

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш", съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
22.08.2025 12:32

Две трети от явяващите се днес на поправителна матура в Ямболско са от стари випуски

В област Ямбол днес 163 души са се явили на поправителна матура по български език и литература (БЕЛ). Около две трети от тях са от по-стари випуски, каза за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Стойко Стойков. Общият брой
22.08.2025 08:35

По вариант 11 от задача 41 пишат есе или интерпретативно съчинение зрелостниците на матурата по български език и литература

Вариант 11 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември. Това съобщи пресцентърът на МОН. Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.
21.08.2025 17:17

В 260 училища утре ще се състои матурата по български език и литература от сесията август-септември, на която се очакват над 6000 души

В 260 училища в страната утре ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:32 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация