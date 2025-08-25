В област Видин са се явили 33-ма ученици на изпита по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември

В област Видин са се явили общо 33-ма ученици на изпита по профилиращ предмет и по професия от сесията август-септември, каза за БТА старши експертът в Регионалното управление на образованието във Видин Ирена Водова.

До държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет са допуснати 13 ученици. Изпитът се е провел в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” в областния град. Учениците са се явили на изпити по география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, информационни технологии и английски език.

На държавния изпит за професия и професионална квалификация на ученици от професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка са се явили 10 младежи. Изпитите са организирани в четири училища в областта.

В Министерството на образованието и науката (МОН) беше изтеглен Вариант 2 за държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет. Тема № 8 е темата на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Днешната матура по профилиращ предмет се проведе в 177 училища в цялата страна, а в 391 - държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите започнаха в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3500 младежи.