В област Плевен повече от 130 младежи се явиха на втората матура от сесията август-септември

В област Плевен над 130 младежи се явиха на днешния втори зрелостен изпит по профилиращи предмети по избор на ученика, както и по професия от сесията август–септември. Това съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) – Плевен.

На задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, в частта „Теория на професията“, са се явили 73 зрелостници от професионалните гимназии.

На държавния зрелостен изпит (ДЗИ) с избор на учебен предмет от профилираната подготовка за ученици, обучавани в профилирани паралелки, своите знания са показали 62 зрелостници. Най-много – 22 – са избрали изпит по география и икономика. По 13 ученици са се явили по биология и здравно образование и по предприемачество. Петима са избрали английски език, а четирима – история и цивилизация. По трима зрелостници са се явили по информационни технологии, а по един – по философия и информатика.

За организацията на вторите задължителни зрелостни изпити от профилирана подготовка са били ангажирани 67 служители.

Изпитите в областта започнаха в 8:42 ч. и приключиха в 12:40 ч. Изпитите по профилирана подготовка се проведоха в седем училища-бази, а тези за придобиване на професионална квалификация – в 19 училища, уточняват от РУО – Плевен.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Предстоят и допълнителните държавни зрелостни изпити по желание.