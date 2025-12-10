Встъпваме в 147-ата си година с увереност в нашата мисия, каза доц. Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Встъпваме в 147-ата си година с увереност в нашата мисия. Ние, наследниците на първооснователите на Националната библиотека на България, сме призвани да обединим усилия, да привлечем вниманието и подкрепата на цялото общество, на Обществения съвет на библиотеката, на медиите и всички заинтересовани страни и лица за достойно, съвременно и дълготрайно опазване на книжовното богатство на нацията. Това каза директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) доц. Калина Иванова при отбелязването на празника на институцията днес.

Изминалата година беше различна и изпълнена с предизвикателства, които преодоляхме с общи усилия. Годината на глаголицата остава зад нас, но за Националната библиотека тя е една от важните – нелеки, но изпълнени с удовлетворение и с ясно осъзната мисъл за бъдещето, отбеляза тя. По думите на доц. Иванова изминалата година е била изпълнена с предизвикателства, но и с удовлетворение от постигнатото, като усилията на екипа са насочени към устойчивото развитие на библиотеката и опазването на книжовното наследство. Тя подчерта, че библиотекарската професия остава трудна и отговорна, но с общи усилия екипът може да изпълни мисията на културната институцията – да осигурява достъп до информация, знание и култура.

Директорът на НБКМ акцентира, че модернизацията на фондохранилищата е сред най-неотложните задачи пред Националната библиотека. В момента помещенията не разполагат с необходимата климатизация и вентилация, а стелажите са остарели. Предстои разработване на проекти за внедряване на специализирани системи, подобрена достъпност и разрешаване на проблемите, свързани с устойчивостта на сградата.

„Тук е моментът да споделя нашия план „150 години Национална библиотека“. Само след три години – през 2028 г., най-старата културна институция в България ще отбележи век и половина. За да посрещнем достойно този празник - с обновени фондохранилища и модернизирана среда, ще открием дарителска програма и сметка, чрез която ще се събират средства за всичко, което изброих“, каза доц. Иванова.

На нашето поколение се пада да завършим строежа на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев на празника на НБКМ.

Както БТА съобщи, празникът на НБКМ е съпътстван с откриване на изложбата „Истории от глаголически времена“ с любезното съдействие на Държавния културен институт към Министъра на външните работи и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките. Експозицията представя изображения от средновековни ръкописи, които разказват истории из живота на глаголицата. Автор е проф. Явор Милтенов. Изложени са и мулажни копия на Рилските глаголически листове, датирани от края на Х или началото на XI век.