Общо 121 гимназисти са се явили на държавен зрелостен изпит в област Русе днес, съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) в крайдунавския град.

В 177 училища в страната днес имаше матура по профилиращ предмет, а в 391 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Общо 145 са допуснатите до двата вида изпитване в област Русе зрелостници, като от тях 24-ма не са се явили.

Днес 31 гимназисти в региона са се явили на изпит по предмет, който са изучавали като част от профилираната си подготовка. Други 90 са били на втори задължителен държавен зрелостен изпит по професионална подготовка, уточниха от РУО – Русе.

БТА припомня, че вариант 2 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, а тема № 8 е темата на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.