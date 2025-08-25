Реал Мадрид продължава да следи талант от АЗ Алкмаар

Испанският футболен гранд Реал Мадрид продължава да следи младия полузащитник Кеес Смит от АЗ Алкмаар, съобщава "Марка".

19-годишният нидерландски юношески национал е твърд титуляр за родния си клуб. Той записа 7 мача с 2 асистенции през настоящата кампания, включително игра цял мач при победата над Левски с 2:0 в София в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите миналия четвъртък.

Смит беше свързван с Реал Мадрид и с Барселона през юни, малко след като помогна на Нидерландия за спечели европейската титла при юношите до 19 години.

Клубът от испанската столица обмисля да направи оферта още до края на настоящия летен трансферен прозорец, който затваря на 1 септември.

"Смит е много обсъждано име в офисите на "Сантиаго Бернабеу". Следят го постоянно. През миналия сезон той беше разглеждан като инвестиция за бъдещето, но сета вече е твърд титуляр в АЗ Алкмаар и стойността му доста се е променила. Треньорите в Реал Мадрид го описват като динамичен футболист, който може да играе еднакво добре и в двете фази - в защита и в нападение", коментира изданието.

Самият младок се стреми да не обръща внимание на слуховете около него.

"Просто искам да играя и да показвам какво мога. Поласкан съм от интереса на Барса и Реал, но ако отида там, не се знае дали ще играя", коментира Смит наскоро за NH в родината си.

АЗ Алкмаар приема Левски в реванша за влизане в групите на Лигата на конференциите на 28 август от 20:30 часа.