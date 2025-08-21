Подробно търсене

Левски получи два гола през второто полувреме и отстъпи на АЗ Алкмаар като домакин в Лигата на конференциите

Ивайло Георгиев
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
21.08.2025 22:57
 (БТА)

Футболен турнир Лига на конференциите, първи мач от плейофния кръг между българския Левски и нидерландския АЗ Алкмаар:

Левски - АЗ Алкмаар - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Ибрахим Садик 56, 0:2 Трой Парот 62
стадион: "Георги Аспарухов", София
главен съдия: Тамаш Богнар, Унгария 
жълти картони: Рилдо, Ибрахим Садик, Кристиан Димитров (Левски); Исак Йенсен, Воутер Гоес (АЗ Алкмаар)

състав на Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Гашпер Търдин, Асен Митков (58-Карлос Охене), Рилдо Фильо (46-Борислав Рупанов), Марин Петков (71-Мазир Сула), Евертон Бала и Радослав Кирилов (83-Карл Фабиен). 

състав на АЗ Алкмаар: Роум-Джейдън Овусу-Одуро, Денсо Касиус, Воутер Гоес, Алешандре Пенетра, Меес де Вит, Жорди Класи (83-Дейв Куакман), Пеер Коопмейнерс, Кеес Смит, Ибрахим Садик (83-Яспер Хартог), Исак Йенсен (71-Мекс Меердинк) и Трой Парот. 

Левски допусна два гола през второто полувреме и отстъпи с 0:2 срещу АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг за попълване на групите на футболния турнир Лига на конференциите. "Сините" се радваха на пълни трибуни на националния стадион "Васил Левски", а след седмица ще опитат да заличат пасива си като гости в Нидерландия.

Двубоят бе равностоен в началото на първото полувреме, като Меес де Вит не уцели вратата на Левски с удар от малък ъгъл, а "сините" стигнаха до опасност след центриране. Рилдо подаде топката и няколко нидерландци се разминаха с нея, а на далечна греда я чакаше Кристиан Макун. Последният пред него обаче успя да я избие и така равенството се запази. 

АЗ Алкмаар постепенно овладя центъра на националния стадион "Васил Левски", но българските вицешампиони останаха стабилни и полувремето завърши наравно 0:0.  

Алкмаар поведе още в началото на втората част. В 56-ата минута Исак Йенсен пое топката по лявото крило и направи прецизно центриране към далечната греда, където Ибрахим Садик надскочи футболист на "сините", стреля с глава и изпрати топката в далечния ъгъл на Светослав Вуцов за 1:0.

Левски отговори още в първата си атака след подновяването на играта. Радослав Кирилов отне топка по лявото крило и центрира ниско към дузпата, а тя стигна до свободния Марин Петков. Българският национал обаче стреля слабо от чиста позиция и пропусна най-чистото положение.

Левски не успя да се възползва от импулса в играта си и моментално допусна втори гол. Защитата на "сините" остави твърде много свободни играчи в наказателното си поле и Светослав Вуцов успя да спаси удар от чиста ситуация на Пеер Коопмейнерс, но не и добавката на Трой Парот. 

Левски опита да направи натиск в следващите минути и удари греда от статично положение на Евертон Бала, а останалите атаки завършваха предимно с разбърквания в наказателното поле или неточни центрирания. Така "сините" отстъпиха с 0:2 на АЗ Алкмаар и ще имат трудна задача след седем дни в Нидерландия. 

/ХБ/

Свързани новини

21.08.2025 23:35

Футболистите на Левски вложиха много в мача с АЗ Алкмаар и по-логичният изход бе равенство, заяви старши треньорът Хулио Веласкес

Футболистите на Левски вложиха много в мача с АЗ Алкмаар и по-логичният изход бе равенство, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след поражението с 0:2 срещу нидерландците в първата среща от плейофния кръг на Лигата на конференциите.  "Футболистите
21.08.2025 23:17

Левски изигра много добър мач и отговори на темпото на АЗ Алкмаар, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров

Левски изигра много добър мач и отговори на темпото на нидерландския АЗ Алкмаар, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след поражението с 0:2 в първи плейофен мач от футболния турнир Лига на конференциите.  "Изиграхме много добър мач. За
21.08.2025 23:13

Алдаир: "Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави"

Футболистите на Левски заминават за реванша срещу АЗ Алкмаар с високо вдигнати глави, заяви десният бранител Алдаир след поражението с 0:2 в първи мач от плейофите на турнира Лига на конференциите.  "През първото полувреме стояхме доста добре на

