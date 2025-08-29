АЗ Алкмаар влиза в групите на Лигата на конференциите с ядро от футболисти от собствената си школа, изтъква nu.nl.

Нидерландците снощи елиминираха Левски след успех с 4:1 и общ резултат 6:1 от двата мача в плейофите на турнира, а преди това се в пресявките се справиха с Илвес (Финландия) с 3:4 и 5:0 и с Вадуц от Лихтенщайн с 3:0 и 1:0.



Преди малко повече от две години тимът на АЗ Алкмаар до 19 години стана първият отбор от Нидерландия, който печели младежката Шампионска лига, а снощи в реванша срещу "сините" през второто полувреме седем футболисти от този състав бяха на терена.

"Преди често са ми задавали един и същ въпрос: "Къде са тези момчета?" Ето, тука са. След почивката седем играчи от нашата школа бяха на терена. Можем да се гордеем с това", коментира след успеха над софиянци старши треньорът Маартен Мартенс.

Ром Джейдън Овусу-Одуро, Воутер Гус, Кеес Смит, Макс Меердинк, Дейв Квакман и Ро-Анджело бяха част от онзи "златен отбор", който спечели Шампионската лига за младежи за сезон 2022/2023, а вече правят пробив в мъжкия футбол.

"Транзицията не е лесна. В мъжкия професионален футбол е нужно много повече. Напрежението е значително, в това число от страна на фенове и медии. Някои успяват да се адаптират по-бързо от други. Но фактът е, че всички те са на правилния път. Потенциалът е налице. Просто трябва да продължат да се развиват и да показват качествата си, а те го правят все повече и повече", допълни треньорът.

АЗ Алкмаар стигна до полуфиналите в Лигата на конференциите през 2023 година и сега амбициите отново са за добро представяне. След колебливото начало в квалификациите със загуба с 3:4 при гостуването на Илвес, тимът на Мартенс записа пет поредни победи със само един допуснат гол и заслужено е в групите. Като най-сериозни съперници в турнира се очертават Кристъл Палас (Англия), Майнц 05 (Германия), Райо Валекано (Испания), Страсбург (Франция) и Фиорентина (Италия), като никой от тях не изглежда като непреодолим.

"След лошото начало във Финландия се представихме изключително добре, особено в плейофите (срещу Левски). За клуба беше важно да стигнем до групите и финансово, и за развитието на играчите. Честно казано не съм се вглеждал в евентуалните ни съперници. Концентрацията ми изцяло беше да се класираме и да покажем добро лице срещу Левски. Успяхме и в двете неща. С всеки мач играем по-силно и по-силно и искаме да продължим по този начин", коментира наставникът на АЗ Алкмаар.