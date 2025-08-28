АЗ Алкмаар отказа Левски с два гола за три минути в реванша в Лигата на конференциите

АЗ Алкмаар - Левски - 4:1 (3:0)

голмайстори: 1:0 Ибрахим Садик 3, 2:0 Мекс Меердинк 6, 3:0 Ибрахим Садик 45+1, 3:1 Евертон Бала 47, 4:1 Лекуинсио Зеефойк 86

Алкмаар, АЗ Стадион

съдия - Дамиан Силвестржак (Полша)

асистенти - Павел Соколнички, Адам Карасевич

жълти картони - Жорди Класи (АЗ Алкмаар), Борислав Рупанов, Асен Митков, Мустафа Сангаре (Левски)

състави:

АЗ Алкмаар: Ром-Джейдън Овусу-Одуро, Денсо Касиус, Воутер Гус, Алешандре Пенетра, Меес де Вит, Жорди Класи (46 - Дейв Квакман), Кеес Смит (63 - Свен Майнанс), Пеер Коопмайнерс, Ибрахим Садик (63 - Исак Йенсен), Ро-Занджело Даал (78 - Зико Буурмеестер), Мекс Меердинк (78 - Лекуинсио Зеефойк)

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Вандерсон Цунами, Майкон (84 - Фабио Лима), Гашпер Търдин, Асен Митков, Евертон Бала (77 - Рилдо Фильо), Марин Петков (66 - Мазир Сула), Радослав Кирилов (77 - Карл Фабиен), Борислав Рупанов (66 - Мустафа Сангаре)

АЗ Алкмаар победи Левски и в реванша с 4:1 в плейофа на Лигата на конференциите и с общ резултат 6:1 се класира за групите на турнира. Преди седмица АЗ Алкмаар победи и в София с 2:0. Нидерландският тим реши всичко в рамките на три минути, като между третата и шестата вкара два гола чрез Ибрахим Садик и Мекс Меердинк. В добавеното време на първата част Садик вкара второто си попадение в мача и общо трето в двата двубоя. В самото начоло на втората част Евертон Бала отбеляза почетния гол за "сините". Пет минути преди края на редовното време резервата на АЗ Алкмаар Лекуинсио Зеефойк оформи крайното 4:1, като финтира Цунами и стреля в долния десен ъгъл на вратата.

Мачът започна по най-добрия начин за АЗ Алкмаар. Още във втората минута домакините получиха право да изпълнят пряк свободен удар на границата на наказателното поле заради нарушение на Евертон Бала. Първият удар спря в стената, а след това шутът на Коопмайнерс бе спасен с една ръка от Светослав Вуцов, но пред него изскочи Ибрахим Садик, който вкара от два метра с глава. Нападателят от Гана вкара първия гол и в първия мач на стадион "Васил Левски".

В шестата минута АЗ Алкмаар вкара втори гол. Меес де Вит получи топката зад гърба на Алдаир отляво и центрира остро, като нападателят Мекс Меердинк изпревари Вандерсон Цунами и отблизо засече топката в мрежата зад Вуцов.

Две минути по-късно Майкон падна след сблъсък с Жорди Класи в наказателното поле на домакините, но съдиите прецениха, че няма основания да отсъдят дузпа.

В 14-ата минута Евертон Бала нанесе първи точен удар към вратата на нидерландците, но право в ръцете на вратаря Овусу-Одуро.

В 18-ата минута Кеес Смит нанесе удар с левия крак, Вуцов изби в ъглов удар. Малко по-късно Ро-Занджело Даал стреля над вратата на "сините".

В 42-рата минута Меердинк отправи много опасен шут с левия крак от границата на наказателното поле, който профуча опасно над напречната греда.

В добавената минута на първата част АЗ Алкмаар направи много бърза комбинация, при която Меердинг подаде на Садик, който се разписа на празна врата за 3:0.

В 47-ата минута Левски върна едно попадение. Майкон копна топката и прехвърли защитата на домакините, а измъкналият се Евертон Бала от въздуха вкара в близкия ъгъл на вратата на Овусу-Одуро - 3:1.

Малко след час игра Хулио Веласкес вкара в игра Мустафа Сангаре и Мазир Сула на местата на Рупанов и Марин Петков.

В 73-ата минута Мердинк бе близо до нов гол, но в последния момент бе затворен от Цунами, като таранът на домакините получи и схващане на левия прасец.

В 78-ата минута удар на Рилдо от Левски от въздуха рикошира в тялото на защитник на АЗ Алкмаар и топката смени посоката си, като Овусу-Одуро трябваше да прави отчаян плонж, за да я хване пред голлинията.

В 86-ата минута резервата Лекуинсио Зеефойк получи топката пред наказателното поле, финтира капитана на българския тим Вандерсон Цунами и с плътен удар в долния десен ъгъл направи 4:1. Мачът завърши без продължения.