Кремена Младенова
Мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков: "Левски има изключителен спортно-технически екип"
снимка: Никола Узунов/БТА (БТ)
София,  
02.09.2025 12:46
 (БТА)

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с официално обръщение към футболистите, треньорите, служителите и всички привърженици на "сините".

"Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба", заяви Сираков за футболистите, а по повод треньорския екип мажоритарният собственик на клуба коментира: "Левски има изключителен спортно-технически екип".

Пълният текст на обръщението на Наско Сираков:

"Скъпи колеги, футболисти, треньори и всички от семейството на Левски,

Измина един от най-натоварените периоди в съвременната история на клуба. От 10 юли до 31 август Левски изигра 14 официални мача – 8 в Европа и 6 в Първа лига. Подобно натоварване, в толкова кратък отрязък от време, няма аналог в последните десетилетия.

Изтощението за футболистите беше видно – и физически, и емоционално. Мога да се поставя на тяхно място и знам колко тежко им беше в последните два мача преди паузата. Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба.

Този период беше сериозно изпитание и за треньорския щаб. Ако използвам думите на старши треньора ни Хулио Веласкес – с ръка на сърцето казвам: Левски има изключителен спортно-технически екип. Отне време, но резултатите са видими за всички. Благодаря им, че преведоха успешно отбора през този тежък маратон.

Феновете… Не знам дали остана човек в Европа, който да не разбра колко велика е "синята" публика. В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави – не заради играта на терена, а заради феновете ни. Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост. Приех този поздрав и по-лично, защото съм сред малкото хора, които са усещали и двете крайности – колко силно тази публика може да мрази и колко силно може да обича. Благодаря, че не изоставихте отбора, а го носехте на раменете си – точно когато момчетата имаха най-голяма нужда.

Но днес най-голямата благодарност искам да отправя към хората зад кулисите – към екипа на администрацията. Този маратон изискваше невероятни усилия от тяхна страна. Трудно е човек да си представи каква логистика и организация изисква подобна серия от официални срещи. За мен тези хора са герои. С част от тях сме рамо до рамо от първите дни на най-тежката криза, която клубът ни преживя. Заедно сме минали през много. И можем да си кажем за пореден път – успяхме.

В този екип има хора, които не са почивали от години. Всеки ден са на стадиона, в офисите или на път с отбора. Дават всичко от себе си. Точно както го правят в момента и футболистите на терена. За мен в това се крие истинският успех – в отдадеността на всички нива. И това е разликата между футболен отбор и футболно семейство.

В последните седмици мнозина ме питаха на какво отдавам тази положителна промяна – дали е заради треньора или заради отделни играчи. Трудно е да се отговори, но от опит знам, че успехите на терена се коват много преди първия съдийски сигнал. Ако съблекалнята не е спокойна, ако къщата не е подредена – просто не ти остава време да се фокусираш или да мечтаеш.

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим. И тази къща отново да се превърне в крепост.

Но преди това – приятна почивка на всички, а на националите ни – успех в предстоящите важни мачове!

Наско Сираков,

Председател на Надзорния съвет и
Президент на ПФК Левски"

/КМ/

