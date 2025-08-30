Хулио Веласкес преди мача на Левски с ЦСКА 1948: "Няма да бъде лесно, но вярвам в моите играчи"

ЦСКА 1948 ще бъде труден противник, но старши треньорът Хулио Веласкес вярва напълно на футболистите на Левски преди срещата между двата отбора от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Срещата е насрочена за неделя от 19:15 часа на стадион "Георги Аспарухов.

Веласкес разкри, че единственият сигурен отпадащ от групата е контузеният Карлос Охене. Той може би ще даде почивка и на други футболисти, при които "се вижда повече умора" след поражението от АЗ Алкмаар в четвъртък.

Левски започна силно сезона и до момента има четири победи и едно равенство, но в класирането "сините" са равни с утрешния си съперник ЦСКА 1948. "Червените" бяха много активни на трансферния пазар и изградиха силен отбор, което даде отражение в представянето им на терена. Те са в серия от две поредни победи, а последната бе срещу ЦСКА.

"Те се представят много добре в на шампионата. Имат ясна идея за играта и как да стигнат бързо до противниковата врата. Играят прагматично и имат бързи играчи по крилата. Имат раздвижен нападател, който дава доста опции. С ясното съзнание сме, че мачът ни няма да бъде лек. Имам обаче увереност и вяра в моите играчи", каза испанецът.

Левски записа осем мача в Европа през това лято и оценката на Веласкес за показаното от отбора е положителна. Той се надява тазгодишното евроучастие да бъде основата на бъдещи успехи за клуба и евентуално влизане в групова фаза.

"Считам, че се представихме добре в Европа. Бяхме близо да се класираме в основната фаза на турнирите след 15 години, в които това не беше правено. Отборите, срещу които се изправихме, бяха много сериозни, но представянето на играчите беше изключително. Горд съм с тях. Публиката също имаше изключително представяне и ни следваше навсякъде. Тези мачове могат да бъдат част от едно израстване", заяви Веласкес.

"Сега сме концентрирани изцяло върху първенството, Купата на България и Суперкупата. Тези осем мача могат да ни дадат изключителна увереност за това, което предстои. Опитваме се да направим добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото на играчите", каза още той.