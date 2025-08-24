ЦСКА продължава без победа от началото на сезона

Среща от 6-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Мамаду Диало 37

стадион: Васил Левски

главен съдия: Венцислав Митрев

жълти картони:

- ЦСКА: Теодор Иванов, Бруно Жордао

- ЦСКА 1948: Георги Русев, Уилям Фонкеу, Атанас Илиев, Петър Маринов

състави:

ЦСКА: Густаво Бусато, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова (46-Браян Кордоба), Пастор (81-Илиан Антонов), Давид Сегер (64-Илиан Илиев), Джеймс Ето’о (81-Петко Панайотов), Бруно Жордао, Сейни Санянг (64-Мохамед Брахими), Леандро Годой, Йоанис Питас

ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина, Адама Траоре, Емил Ценов, Фурат Солтани, Петър Витанов, Ваниньо (46-Уилям Фонкеу), Георги Русев (90-Елиас Франко), Борислав Цонев (66-Браян Собреро), Федерик Масиел (90-Драган Гривич), Мамаду Диало (76-Атанас Илиев)

ЦСКА допусна домакинско поражение от ЦСКА 1948 с 0:1 и продължава без победа от началото на сезона в efbet Лига . Мамаду Диало вкара единствения гол в мача в средата на първата част.

ЦСКА няма победа в първите шест кръга на шампионата и заема незавидното 14-о място с 3 точки. С успеха на Националния стадион "Васил Левски" отборът на ЦСКА 1948 се изкачи на трето място в класирането с 13 точки, колкото имат и лидерите Лудогорец и Левски, които са с мач по-малко.

Тренъорът на ЦСКА Душан Керкез смени схемата на игра и направи някои промени в титулярния състав, като в стартовите 11 започнаха новите попълнения Леандро Годой и Бруно Жордао и Теодор Иванов. "Червените" започнаха пределно мотивирано и концентрирано в опит да заличат неубедителните резултати от началото на сезона и доминираха в първите 15-ина минути. Йоанис Питас бе близо до гола в 6-а минута след отлично подаване на Дейвид Сегер, но ударът на кипъреца бе париран от вратаря на гостите Петър Маринов. Минута по-късно силен удар на Джеймс Ето'о премина на сантиметри покрай вратата.

В 11-ата минута нова комбинация между Сегер и Питас завърши с удар на последния и поредно спасяване на вратаря.

Играчите на ЦСКА 1948 отговориха с опасно центриране, което завърши с удар на Диало и спасяване на Бусато.

В 37-ата минута гостите поведоха в резултата с гол с глава на Мамаду Диало. Мавританецът прати топката в мрежата с глава прецизно центриране отдясно на Федерик Масиел.

Втората част започна като първата: с натиск на ЦСКА, който не доведе до гол. Питас стреля по диагонал, но Маринов отново внимаваше, а малко след това Санянг се озова на стрелкова позиция, но се забави и ударът му бе париран.

Най-добрата ситуация се откри пред ЦСКА в 57-а минута, когато Дейвид Сегер стреля силно в лявата греда. Преди това Годой отправи удар с глава, след който домакините имаха претенци за игра с ръка на защитник в бяло, но реферът даде знак, че няма основание да отсъди дузпа.

В 68-а минута опасна контраатака на гостите завърши с удар на Диало, но Бусато успя да предотврати ново попадение във вратата си.

ЦСКА създаде нова ситуация в 75-а минута, когато централният защитник Теодор Иванов се озова непокрит в наказателното поле след корнер, но ударът му премина над вратата.