Ивайло Георгиев
ПФК Левски представи алжирския халф Акрам Бурас
Договорът на Бурас (дясно) е за срок от три години / Снимка: ПФК Левски
София,  
30.08.2025 18:53
 (БТА)

Българският футболен клуб Левски подписа договор до лятото на 2028 с алжирския халф Акрам Бурас, съобщават от клуба, без да уточняват детайли по сделката. Той е привлечен с трансфер от Алжер, а спекулираната сума варира от 250 хиляди евро до 800 хиляди евро. 

Бурас е роден на 23 февруари 2002 в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 той преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола, като печели три пъти шампионската титла и Купа на Алжир. През лятото на 2024 Бурас преминава в друг местен клуб – Алжер, записвайки 38 мача и 4 гола за тима. С този отбор той печели отново титла и Суперкупа. 

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години. 

"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", съобщават от клуба.  

Към 19:02 на 30.08.2025

