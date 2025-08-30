Левски ще представи днес нов футболист, играещ като полузащитник, разкри старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Испанецът не пожела да разкрие името на новия играч, но напоследък се спекулира най-много за трансфер на алжиреца Акрам Бурас.

Левски е близо до привличането на нов футболист и въпреки че Веласкес все още не може да говори по темата, това най-вероятно е алжирският халф Акрам Бурас. Дори и да не е той обаче, трансферът ще бъде завършен днес.

"Докато нещата не станат официални, не може да се говори за нови футболисти. Тук става дума за час разлика до обявяването на нов играч. Днес към нас ще се присъедини халф", разкри испанецът.

"В рамките на възможностите, които имаме, клубът се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава. Не съм дошъл в София за разходка, въпреки че ми харесва градът и хубавото време. Тук съм, за да печеля мачове. Доволен съм от състава си. Както и друг път съм заявявал, аз съм в постоянни разговори с ръководството. Единствената ми мисъл е за утрешния мач и да го изиграем добре. Вярвам в последователността на процесите", заяви Веласкес по време на пресконференция преди мача с ЦСКА 1948.