Хулио Веласкес: "Първите пет минути решиха всичко, този противник не прощава"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна, че е имало голяма разлика в класите между двата отбора в днешния мач. Левски загуби и реванша с 1:4.

"Честно казано, имаше голяма разлика в класите на двата отбора днес. В първия мач това не се видя, но днес бе ясно. Първите пет минути решиха всичко, този съперник не прощава. Ние започнахме зле мача, направихме грешки. След това бе много трудно, линиите бяха далеч, не бяхме точни нито с топката, нито без нея. На полувремето си говорихме, че трябва да забравим резултата и да изиграем мача за честта на отбора. През второто полувреме видяхме съвсем различен отбор. Мисля, че моите футболисти се постараха да направят по-добър резултат и се бориха до края", бяха първите думи на испанския специалист след мача.

"Трябваше да подходим внимателно с възстановените играчи и да не поемаме излишни рискове. Сангаре не е играл три седмици, това са 21 дни. Най-тежката тренировка в понеделник не я завърши,за да го предпазим. Същото е и с Костадинов. Оценявам усилията, които направи,за да се възстанови. Можеше да му дадем 15-20 минути игрово време Днес, но при този резултат и развой на мача, нямаше смисъл. Макун пропусна две тренировки през седмъс разрешение заради лични проблеми и предпочетохме да заложим на футболисти, които са тренирали пълноценно", добави треньорът.

"Мисля, че като цяло направихме добро участие в европейските турнири и можем да се гордеем с футболистите. Направихме отлични мачове срещу Беер Шева. Играхме страхотно и срещу Брага, като само малшансът или това, че не ни свириха дузпа ни попречи в реванша. Срещу Сабах бяхме определено по-добри и имахме ярко предимство над съперника. С АЗ Алкмаар може би всичко се реши от тези два гола, които допуснахме в София. За мача тук ме боли, че не успяхме да дадем надежда на всички тези хора, които са пътували да ни подкрепят. Още настръхвам заради начина, по който ни подкрепиха днес и във всички мачове досега. Можем да се гордеем с отбора и с публиката", каза още Хулио Веласкес.