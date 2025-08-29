Подробно търсене

Капитанът на АЗ Алкмаар Джорди Класи: "Имахме една цел и я изпълнихме"

Димитър Вельов
Капитанът на АЗ Алкмаар Джорди Класи: "Имахме една цел и я изпълнихме"
Капитанът на АЗ Алкмаар Джорди Класи: "Имахме една цел и я изпълнихме"
Джорди Класи (в червено) в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите срещу Левски в София. снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Алкмаар,  
29.08.2025 10:31
 (БТА)

Капитанът на АЗ Алкмаар Джорди Класи заяви, че той и съотборниците му са изпълнили целта си да  влязат в груповата фаза на Лигата на конференциите. 

Нидерландците елиминираха снощи Левски в решаващия плейоф от надпреварата след успех с 4:1 на собствен терен и общ резултат 6:1 от двата мача. 

"Нашата задължителна цел беше да влезем в групотава фаза и я изпълнихме. Трябваше на всяка цена да докажем най-вече на себе си, че заслужаваме това", коментира Класи след двубоя.

Той призна, че отборът е бил и допълнително амбициран след загубения по драматичен начин финал на турнира за националната купа през април срещу Го Ахед Ийгълс, в който АЗ допусна изравняване за 1:1 в деветата минута на продължението на редовното време, а след това загуби с 2:4 след изпълнение на дузпи. 

"Психически бяхме обременени, защото изпуснахме по този нелеп начин да спечелим трофей. Затова и трябваше да играем три предварителни кръга в Лигата на конференциите. Не беше най-добрата ситуация, но се справихме", каза още бившият нидерландски футболен национал, визирайки последователното отстраняване на финландския Илвес, на Вадуц от Лихтенщайн и сега на Левски.

"Всички очакват да стигнем много напред в турнира и това е разбираемо, ако погледнете съперниците в групите, с изключение може би на няколко отбора. Понякога се нуждаеш и от малко късмет, но ако ние продължим да показваме нашата игра и поддържаме това високо ниво, мисля, че наистина можем да достигнем много далеч", допълни Класи.

В местните медии коментират, че АЗ е доминирал срещу Левски и заслужено е спечелил, а NH Nieuws изтъква, че за първи път от 17 години шест нидерландски клуба са се класирали в груповата фаза в турнирите на Стария континент и ПСВ Айндховен, Аякс, Фейенорд, Утрехт, Го Ахед Ийгълс и АЗ Алкмаар ще играят европейски футбол поне до зимата. 

/ДВ/

Свързани новини

28.08.2025 23:04

Хулио Веласкес: "Първите пет минути решиха всичко, този противник не прощава"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна, че е имало голяма разлика в класите между двата отбора в днешния мач. Левски загуби и реванша с 1:4. "Честно казано, имаше голяма разлика в класите на двата отбора днес. Първите пет минути решиха всичко,
28.08.2025 22:45

Евертон Бала: "Тежка вечер за нас, направихме много грешки през първото полувреме"

Голмайсторът на Левски Евертон Бала говори след втората загуба от АЗ Алкмаар в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Бразилецът вкара единственото попадение за "сините" в двата мача. "Тежка вечер за нас. Направихме много грешки през първото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:51 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация