Евертон Бала: "Тежка вечер за нас, направихме много грешки през първото полувреме"

Голмайсторът на Левски Евертон Бала говори след втората загуба от АЗ Алкмаар в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Бразилецът вкара единственото попадение за "сините" в двата мача.

"Тежка вечер за нас. Направихме много грешки през първото полувреме. Много бързо ни вкараха головете и след това бе трудно да търсим обрат до края. Съжалявам. Искам да благодаря на феновете за подкрепата. Заради тях и заради Левски ще се борим за всички цели до края на сезона", обеща Евертон Бала.

"Мисля, че на нас ни липсва малко опити в мачове на това ниво. Това бе разликата с АЗ Алкмаар, който е много добър отбор", каза още нападателя.

"Най-вече съм тъжен заради резултата днес, заради резултата от двата мача. Връщам се от феновете и видях как ни подкрепят и колко са пътували заради нас", каза още Евертон Бала.