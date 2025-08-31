Левски оглави еднолично класирането във футболното първенство с победа срещу ЦСКА 1948 на "Георги Аспарухов"

Подробно търсене

БТА, София (31 август 2025) На стадион „Георги Аспарухов“ се провежда футболна среща между отборите на ПФК Левски и ЦСКА 1948. Мач от седмия кръг на efbet Лига. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
31.08.2025 21:12
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и ЦСКА 1948: 

Левски - ЦСКА 1948 - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 8, 2:0 Майкон 34, 2:1 Мамаду Диало 50
стадион: "Георги Аспарухов", София
главен съдия: Красен Георгиев
жълти картони: Светослав Вуцов (Левски); Фредерик Масиел, Емил Ценов (ЦСКА 1948)

състав на Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала (82-Цунами), Гашпер Търдин, Мазир Сула (63-Асен Митков), Кристиан Димитров, Георги Костадинов (63-Мустафа Сангаре), Оливер Камдем, Карл Фабиен (74-Марин Петков) и Радослав Кирилов (74-Рилдо Фильо).

състав на ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина (62-Драган Гривич), Адама Траоре, Емил Ценов, Огньен Гашвич (80-Хуанми Карион), Петър Витанов, Уилям Фонкеу (44-Браян Собреро), Георги Русев (62-Елиас Франко), Борислав Цонев (80-Атанас Илиев), Фредерик Масиел и Мамаду Диало.

Левски се изкачи еднолично на върха в класирането на българската футболна efbet Лига, след като Кристиан Димитров и Майкон вкараха голове през първото полувреме за победа с 2:1 срещу ЦСКА 1948 в мач от седмия кръг. "Сините" са с 16 точки и една повече от Локомотив (Пловдив), а Лудогорец (Разград) е с още две пасив и мач по-малко

Левски приключи в четвъртък европейското си участие за този сезон със загуба с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в Нидерландия. ЦСКА 1948 пък влезе в двубоя в отлично настроение, след като записа две поредни победи, последната от които срещу един от най-големите си врагове - ЦСКА

"Сините" започнаха ударно срещата на собствения си стадион и успяха да поведат още в осмата минута. Евертон Бала получи топката по дясното крило и изпрати центриране в наказателното поле, а Кристиан Димитров изпревари Уилям Фонкеу на далечна греда и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол за бранителя през сезона, като той пропусна три мача в първенството и игра във всички осем в евротурнирите. 

Левски стигна до следващата си възможност след половин час игра, когато се бе настанил трайно в половината на "червените". Два удара с глава на Гашпер Търдин след корнери бяха отразени първо от Петър Маринов и след това от Адама Траоре, а в продължението на атаката Карл Фабиен направи огромен пропуск. Той получи пас от Майкон на два метра от празната врата на ЦСКА 1948, но не успя да я чукне в мрежата. 

Фабиен може би направи пропуска на сезона, но в 34-та минута Майкон може би вкара гола на сезона. Той получи подаване в наказателното поле и овладя с гръб към вратата, а стражът Маринов го гардира с тяло. Бразилецът обаче удари топката силно с пета и го преодоля за 2:0 в полза на "сините", записвайки и първия си гол за българския гранд след 45 мача.

ЦСКА 1948 успя да отвърне на удара в началото на второто полувреме, след като Радослав Кирилов пропусна добро положение за Левски. Георги Русев проби по дясното крило и пусна пас по тревата към точката за дузпа, а Мамаду Диало изпрати прецизен удар в левия ъгъл на Светослав Вуцов за 1:2. За 28-годишния французин това бе четвърти гол в efbet Лига. 

ЦСКА 1948 бе много близо до изравняване 15 минути преди изтичането на редовното време. Гостите се измъкнаха от висока преса с двойно подаване и топката стигна до Диало по дясното крило, а той отправи много силен удар към вратата на "сините". Вуцов обаче отрази опасността и изби в корнер, след който Левски изчисти топката.  

ЦСКА 1948 опита да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона. "Червените" обаче остават в отлична позиция и след четири победи са четвърти с 13 точки, три зад лидера Левски. 

/ИК/

